Vokřál nebude kandidovat v krajských volbách, pokukuje po soukromé sféře

Vokřál opustil hnutí ANO v červnu kvůli sporům v brněnské organizaci, kde chtěl zrušit několik místních buněk kvůli možnému napojení některých lidí na různé kauzy. Předsednictvo nejprve organizace zrušilo, později rozhodnutí změnilo. Vokřál pak z hnutí odešel. Po jeho odchodu předseda ANO a premiér Andrej Babiš navrhl zrušení celé brněnské organizace a předsednictvo jeho návrhu vyhovělo. Brněnskou organizaci znovu vytvoří nové krajské předsednictvo.

Vokřál uvedl, že měl nabídky být na kandidátkách v krajských volbách, konkrétní subjekty nejmenoval. "V krajských volbách nebudu. Asi budu nějakou chvíli působit v soukromé sféře. Uvidíme, jak se poskládá brněnské ANO. Když to bude dobré, spolupracoval bych s klubem v brněnském zastupitelstvu, nebo bych mandát složil," řekl Vokřál. Chce si však ponechat mandát zastupitele v městské části Brno-Kníničky. Vokřál uvedl, že pokud se rozhodne pro politiku, mohl by zvážit sněmovní volby v příštím roce, ale nejvíce tíhne k volbám komunálním v roce 2022. Za jaký subjekt by to bylo, zatím neví. Na dotaz, zda by ještě mohl působit v hnutí ANO, odpověděl, že o tom zatím neuvažuje.

Do ANO Vokřál vstoupil v roce 2014, kdy byl volebním lídrem a kandidátem hnutí na brněnského primátora, kterým se po volbách stal. Vyhrál i volby v roce 2018, kdy dohodl koalici. Nakonec ale skončilo ANO v opozici kvůli tomu, že se na spolupráci dohodly jiné strany. Od roku 2015 byl Vokřál místopředsedou hnutí.

Vokřál se snažil některé brněnské organizace zrušit kvůli možnému napojení na pochybné kauzy. Souvisí to především s loňskou razií policie na radnici Brno-střed, po které skončil ve vazbě bývalý místostarosta této městské části Jiří Švachula (dříve ANO). Podle obžaloby byl hlavou skupiny lidí, kteří manipulovali stavební zakázky a brali za to vysoké úplatky. Mezi obžalovanými je i bývalý místostarosta Brna-Ivanovic a bývalý vedoucí investičního odboru v městské části Brno-střed Petr Liškutin (dříve ANO).