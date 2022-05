Volby by se v Česku od roku 2026 mohly konat pouze v pátek

S výjimkou obecních voleb by už lidé neměli dostávat hlasovací lístky do poštovních schránek, ale až ve volební místnosti. Vyplývá to z návrhů ústavní novely a zákona o správě voleb, které poslalo ministerstvo vnitra do připomínkového řízení.

Ministerstvo vnitra navrhuje, aby se nově volilo v pátek od 07:00 do 21:00. Volební místnosti by tak byly otevřeny 14 hodin stejně jako při současném dvoudenním hlasování, sdělil ČTK Adam Rőzler z ministerstva vnitra. Zjednodušila by se tím organizace voleb a odpadlo by zabezpečení odevzdaných hlasovacích lístků ve volebních schránkách během noční přestávky z pátku na sobotu. Deník N upozornil na to, že dvoudenní volby v ČR jsou unikátem v EU. "Česká republika je v Evropské unii posledním státem, v němž se volby konají dva dny. Změnou se tak chceme přiklonit k převažujícímu modelu, který funguje všude kolem nás, a celý volební proces zefektivnit," řekl serveru ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Kvůli zavedení jednodenních voleb chce ministerstvo umožnit lidem hlasovat v předstihu vždy ve středu před volebním dnem. Zájemci by měli mít podle návrhu dvou až pětihodinovou lhůtu na to, aby lístek odevzdali na obecním úřadu. Podobně jako u korespondenčního hlasování by dostali dvě obálky. Do anonymní by vložili vyplněný hlasovací lístek a ten pak vložili do doručovací obálky s identifikačním lístkem, na němž bude jejich jméno, datum narození a adresa. Doručovací obálku by pak vhodili do volební schránky na obecním úřadu, který je pak předá volebním komisím. Využití tohoto způsobu hlasování nebude možné u komunálních voleb, aby se předešlo případnému zneužití.

Volební lístky s kandidáty by lidé dostávali až před hlasováním ve volebních místnostech nebo na obecních úřadech v případě hlasování v předstihu. U senátních a prezidentských voleb chce ministerstvo vnitra kvůli úspoře papíru zavést jeden hlasovací lístek se soupisem kandidátů, na němž by si lidé zaškrtli svého favorita.

Ministerstvo zákonem plánuje vytvoření informačního systému správy voleb, který zejména umožní elektronické podávání kandidátních listin, elektronický sběr podpisů na petici na podporu kandidatury a zrušení místní příslušnosti pro výdej voličských průkazů. Lidé o ně budou moci zažádat elektronicky na portálu občana, písemně nebo osobně u kteréhokoli obecního nebo zastupitelského úřadu, uvedl Rözler. V případě voleb na zastupitelských úřadech v zahraničí by se stejně jako dosud hlasovaní konalo na americkém kontinentu kvůli časovému posunu už ve čtvrtek. Krajané by nově mohli volit také do Evropského parlamentu, uvedl Rözler.

Zavedení říjnového termínu pro podzimní místní a regionální volby navrhovala už bývalá vláda, stejně jako stálé senátní volební obvody, které ministerstvo vnitra navrhuje znovu. Sněmovna v předvolebním složení ale tyto změny nestihla projednat. Stabilní říjnový termín má zabránit tomu, aby se lhůta pro podzimní volby posouvala směrem k létu.

Jednodenní volby se už v Česku jednou konaly, a to v neděli 12. listopadu 2000. Lidé si v nich vybírali první krajské zastupitele a třetinu senátorů.