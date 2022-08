Volby by v srpnu vyhrálo ANO, KDU-ČSL by zůstala mimo Sněmovnu

— Autor: ČTK

Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo opoziční hnutí ANO se značným náskokem před koaliční ODS. Mimo dolní komoru by z vládních stran skončili lidovci. Vyplývá to z volebního modelu STEM pro CNN Prima News, který televizní stanice zveřejnila dnes. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by překročilo šest stran a hnutí.