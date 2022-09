Volby nejsou podle Pekarové Adamové referendem o vládě, ale volbou mezi populismem a kompetencí

Novinářům před volební místností v Praze na Balabence řekla, že věří v obhajobu mandátů, které koalice Spolu (TOP 09, ODS, a KDU-ČSL) v obcích má. Starostů za Spolu by podle ní mohlo ještě přibýt.

Osobně dala hlas jedné celé kandidátce, ve volební listině nekřížkovala. "Byla jsem také častokrát v komisích, vím, jak je u těchto voleb těžké, když se sčítá křížkování. Na druhou stranu je to možnost a právo každého voliče," uvedla.

Koalici Spolu do voleb v metropoli vede bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS). V roli konkurentů jsou pro Spolu v Praze partneři z vládní úrovně Piráti a Starostové. "Je pravda, že jsem občas (předsedovi Pirátů) Ivanovi Bartošovi pár SMS poslala nebo něco řekla, protože mi přišlo, že pan (primátor za Piráty Zdeněk) Hřib to se svými útoky přehání. Každý to vnímá citlivě, ale ta atmosféra v Praze bývá vždy bouřlivá, takže věřím, že se to nepřenese. Myslím, že bychom měli být schopni to oddělit," uvedla k vlivu těchto přestřelek na spolupráci v kabinetu.

K volební účasti Pekarová Adamová poznamenala, že v komunálních volbách bývá nižší. "Ale věřím, že lidé si nenechají ujít možnost ovlivňovat své nejbližší okolí, o což v obecních volbách jde," konstatovala. Voliče pozvala i k případnému druhému kolu senátních voleb za týden. "Chtěla bych poprosit voliče, aby si tuto příležitost nenechali ujít. Určitě chceme udržet demokratickou většinu v Senátu, což je velmi důležité i pro řešení, která vláda připravuje," uvedla.

Poslední komunální volby v roce 2018 vyhrála v Praze ODS, která získala 14 zastupitelských křesel. Po 13 získali Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). ANO si z voleb odneslo 12 mandátů. Na koalici se po volbách domluvili Piráti, Praha Sobě a Spojené síly, vítězná ODS a ANO skončily v opozici. Primátorem se stal Pirát Zdeněk Hřib. Letos se proti posledním volbám změnila koalice na pravici. Namísto původních Spojených sil nyní vytvořily po vzoru centrální politiky novou koalici Spolu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. STAN kandiduje samostatně, stejně jako Piráti, Praha Sobě a ANO.