Volby ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO, jednání o koalici začnou už dnes

Čtvrtá SPD má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě KDU-ČSL a TOP 09. Šestý je STAN se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadí Piráti se třemi zastupiteli.

Před čtyřmi lety ANO získalo ve Zlíně 18,81 procenta hlasů a devět mandátů. Těsně druhé bylo hnutí STAN se ziskem devíti mandátů a 18,58 procenta hlasů. Na třetím místě skončilo hnutí Zlín 21, které dostalo 15,05 procenta hlasů a má sedm křesel v zastupitelstvu. Primátorem je Jiří Korec (ANO). Koalici vytvořilo ANO se STAN, lidovci, Piráty a ODS.

V 41členném zastupitelstvu měla koalice 29 křesel z celkových 41, později přešel zastupitel Ivo Mitáček, který byl coby nestraník na kandidátce uskupení Rozhýbejme Zlín, do zastupitelského klubu STAN. V opozici je hnutí Zlín 21, uskupení Rozhýbejme Zlín, které tvoří Soukromníci, Svobodní a Nezávislí, a SPD. K volbám ve městě přišlo před čtyřmi lety 38,93 procenta voličů.

Lídr ANO Jiří Korec chce být po vítězství ve volbách opět zlínským primátorem

Primátor Zlína a lídr hnutí ANO Jiří Korec si po vítězství hnutí v komunálních volbách v krajském městě bude opět nárokovat post primátora. Silný mandát jej mile překvapil, řekl dnes ČTK. ANO získalo v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu 14 křesel. Není vyloučeno, že ve Zlíně vznikne koalice na stejném či podobném půdorysu jako v končícím volebním období. Město vedla v posledních čtyřech letech koalice hnutí ANO, které v minulých volbách těsně zvítězilo, hnutí STAN, které bylo druhé a trojbloku lidovců, ODS a Pirátů.

"Jsem za výsledek strašně rád a přiznám se, že mě to mile překvapilo. Byl jsem nohama na zemi a říkal jsem, že 25 procent bude úspěch a co bude nad to, bude super," uvedl Korec. ANO získalo 31,97 procenta hlasů a 14 mandátů. Před čtyřmi lety dostalo 18,81 procenta hlasů a v zastupitelstvu mělo devět křesel. Na výsledku se podle Korce podepsalo to, že hnutí ANO má celostátně vysoké preference. "Lidé také ocenili, co jsme na radnici odváděli," uvedl primátor.

Hnutí ANO chce podle něj sestavit koalici, podle Korce by neměla mít v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu. "Ideálně bychom chtěli 25 a více hlasů," uvedl Korec. Dnes večer byli do volebního štábu ANO pozváni zástupci trojbloku ODS, lidovců a Pirátů. ODS byla ve volbách třetí, získala sedm mandátů, lidovci s podporou TOP 09 mají tři křesla, stejně tak Piráti. Druhé skončilo ve volbách hnutí Zlín 21, dostalo 16,99 procenta hlasů a sedm křesel. Čtvrtá byla SPD se čtyřmi mandáty, STAN má tři, před čtyřmi lety získalo hnutí devět křesel.

Podle Korce bude snaha zachovat podobný půdorys koalice. "Už dříve jsme říkali, že současná koalice fungovala dobře bez větších problémů. Když už problémy byly, vyříkali jsme si to za zavřenými dveřmi. Proto je logické, že bych to viděl na bázi současné koalice," uvedl Korec. Svého koaličního partnera, hnutí STAN, zástupci ANO ve Zlíně po korupční kauze pražského dopravního podniku Dozimetr podle Korce neodepsali. "Na městě bylo vše transparentní. Díky mezilidské zkušenosti jsme je neodepsali. Držíme linku, byli bychom sami proti sobě, kdybychom najednou otočili a začali říkat, že jsme je nikdy neměli rádi a spolupracovat s nimi nechceme. Za mě jsou k jednání a je spíše otázkou u případných koaličních partnerů, jak se k tomu budou stavět," uvedl Korec.

Jednání o koalici podle něj začnou již dnes, pokračovat budou na začátku příštího týdne. "Chceme se v prvním kole potkat se všemi," uvedl Korec. Pokud by zůstala ve Zlíně pětičlenná koalice, v zastupitelstvu by byli dále jen zástupci hnutí Zlín 21 a SPD, oba subjekty byly v končícím období v opozici. "Se Zlínem 21 se budeme bavit. Pravděpodobnost spolupráce s SPD je velice malá, spíše nulová," uvedl Korec.