Volební průzkum: Piráti a ODS si během léta pohoršili, ČSSD a SPD posílily

Druzí Piráti a třetí ODS si naopak během léta o tři až čtyři procentní body pohoršili. O dva procentní body shodně posílily ČSSD a SPD.

Do Sněmovny by se podle zářijového volebního modelu CVVM dostali ještě komunisté. Lidovci, Starostové a TOP 09 zůstali těsně pod pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory.

Piráti by podle CVVM získali 13 procent hlasů, o čtyři procentní body méně než v červnu. ODS by volilo 12 procent lidí, tedy o tři procentní body méně než před letními prázdninami. Podpora sociálních demokratů v září vystoupala na 9,5 procenta, KSČM a SPD měly po 8,5 procenta. V případě Pirátů, ODS, ČSSD a SPD se posuny podle CVVM "pohybují na hraně statistické významnosti". U Pirátů a sociálních demokratů se jejich podpora vrátila na úroveň z letošního května, dodalo CVVM.

KDU-ČSL a STAN měly po 4,5 procenta hlasů. Podpora TOP 09 byla čtyřprocentní, tedy o jeden procentní bod vyšší než v červnu. U těchto uskupení nelze podle CVVM vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů říci, zda by se do Sněmovny dostaly či nedostaly.

Průzkum se uskutečnil od 7. do 17. září, tedy v době zastavení trestního stíhání proti předsedovi vlády a ANO Andreji Babišovi a ještě před ustavujícím sjezdem hnutí Trikolóra, které mělo dvouprocentní podporu, upozornilo CVVM.

Průzkumu se zúčastnilo 698 respondentů s volebním právem. Pokud by se volby konaly v září, zúčastnilo by se jich podle vlastního vyjádření 59 procent občanů ČR. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta.

Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.