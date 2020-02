Volební průzkum: Volby by jasně vyhrálo ANO, ODS přeskočila Piráty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

ODS by podle volebního modelu agentury Median v lednových volbách do Sněmovny skončila druhá a předstihla by Piráty, kteří mírně ztratili. První by bylo nadále hnutí ANO. Pod pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory by z hlavních sněmovních uskupení zůstala TOP 09.