Voliči ANO mají jiné hodnoty, Babiše ohrožuje vyjma kauz StB a Faltýnek i ekonomika, říká politolog

Politolog Tomáš Lebeda se nedomnívá, že nález statistické karty, kterou zavedla Státní bezpečnost na Andreje Babiše jako svého agenta, by se zásadně promítl do výsledků sněmovních podzimních voleb. Server SeznamZprávy totiž přinesl nový důkaz, podle něhož měl český premiér s komunistickou StB spolupracovat na základě dobrovolnosti, ačkoli šéf vlády už devět let u soudů popírá, že by s represivní složkou vědomě navázal kontakt. „U Babišových voličů hraje roli jiný hodnotový žebříček. Pro premiéra je nyní podle mě mnohem závažnější kauza Faltýnek, která jeho i hnutí ANO může více ohrozit, stejně jako ekonomický stav země,“ říká pro EuroZprávy.cz Tomáš Lebeda.