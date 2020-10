Voliči mě dojali, v druhém kole se ale začíná od nuly, říká Němcová

Miroslava Němcová, která kandiduje do Senátu s podporou čtyř stran, a to ODS, TOP 09, STAN a Liberálně ekologické strany (LES), slaví úspěch v prvním kole voleb, kdy na Praze 1 dosáhla podpory 48,56 procenta hlasů. „Od neděle se ale zase vrhnu do práce. Čeká mě druhé kolo, kde se zase začíná od nuly, to je třeba si říci. Doposud dosažené výsledky neplatí. Vše se totiž před druhým kolem vynulovává,“ říká stále ještě poslankyně pro EuroZprávy.cz.