Volný dvě hodiny řečnil ve Sněmovně. Poslanci se přou o vzniku vyšetřovací komise

Komunisté tvrdí, že by zasahovala do živých spisů policie. Koaliční ČSSD sice ohlásila, že zřízení komise podpoří, pochybuje ale o tom, že do říjnových voleb stihne něco vyšetřit.

"Je otázka, jestli v krátkém časovém období může něco relevantně zhodnotit," řekl předseda sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka. Podobně se vyjádřil také Milan Feranec z ANO, jenž nevěří tomu, že úkol z navrhovaného zadání lze stihnout. "Účelem je zřídit politickou vyšetřovací komisi, která řekne nějaké závěry před volbami," míní. Podle komunisty Leo Luzara není možné zadání pro činnost komise podpořit.

"Selhání v době pandemie není důsledek pachatelů trestné činnosti, to není tak, že se nějací zločinci spikli. Jde o systémové selhání," uvedl za předkladatele předseda pirátského klubu Jakub Michálek.

Komise by se měla zabývat například nákupem ochranných pomůcek, postupem přijímání protiepidemických opatření, dlouhodobým uzavřením škol nebo státní podporou ekonomiky. Komise by také měla "navrhnout systémové změny a doporučení, které umožní v době pandemie minimalizovat škody, zamezí neodborným a nezákonným rozhodnutím a zajistí co nejvyšší podporu bezpečnostní infrastruktury, zdravotnictví, vzdělávacího systému a dalších klíčových složek státu". Závěry by měla podle návrhu předložit do poloviny září. "Bylo by žádoucí, aby Sněmovna schválila doporučení, aby se situace neopakovala," uvedl Michálek.

Značnou dobu dopoledního jednání zabraly vystoupení nezařazeného poslance Lubomíra Volného (Volný blok). Vznik komise sice podpořil, půjde ale podle něho o "kolbiště politického představení pro veřejnost". Komise by se měla podle něho zabývat i postupem "pseudoopozice". "Řídí se heslem čím hůře, tím lépe. Největší vina leží na vládě, ale vy jste spoluviníci," vzkázal opozičním stranám. Nevoli vzbudila Volného slova o plánovaném "apartheidu na úrovni židovské a cikánské segregace" v souvislosti s postavením očkovaných a neočkovaných.