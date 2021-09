Volný se záměrně chová skandálně. Cílí na voliče, kteří jdou proti systému, říká politolog a psycholog Němec

— Autor: Petr Třešňák / EuroZprávy.cz

Expert na politologii a psychologii Robert Němec je přesvědčený, že nezařazený poslanec Lubomír Volný, který musel být z Dolní komory vyveden ochrankou poté, co zdemoloval řečnický pultík, se v Poslanecké sněmovně cíleně dopouští různých extempore. Zákonodárce se podle majitele reklamní agentury snaží co nejvíce zviditelnit před nadcházejícími volbami, v nichž kandiduje jako Volní s Volným blokem. „Z jeho strany jde o jasný záměr. Někteří voliči totiž milují lidi, kteří jdou proti systému a lidově řečeno mu to chtějí nandat. A právě na tuto skupinu pan Volný vsadil a z ní hodlá těžit hlasy,“ míní pro EuroZprávy.cz Robert Němec.