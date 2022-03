Vondra: Nastává období tvrdé mocenské politiky, rozhodovat v ní bude síla

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Svět se probouzí do období tvrdé reálné mocenské politiky, ve kterém bude rozhodovat síla a tvrdá soutěž o zdroje. Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost to dnes na Pražském hradě řekl europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Soutěžit se podle něj bude bez pravidel. Řekl také, že otevřenou náruč pro ukrajinské uprchlíky je potřeba udržet i do budoucna. Je přesvědčen, že pro Českou republiku bude pozitivní, pokud se zde ukrajinští uprchlíci rozhodnou zůstat i pokud odejdou zpět na Ukrajinu.