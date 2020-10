Vondra: Za svá slova o oportunistických sviních se Slovincům omlouvám

Svůj slib dodržel. Poté, co Alexandr Vondra obdržel od slovinských europoslanců dopis, v němž uvedli, že český politik urazil spíš „své vlastní lidi“ a doufají, že se za vyjádření dokáže omluvit, napsal o víkendu ospravedlňující vyjádření, jak v pátek plánoval. „Upřímně je mi líto, že jsem v daný okamžik nedokázal oddělit emoci oddaného fotbalového fanouška od racionálního a odpovědného pohledu veřejného činitele a politika, který má opravdový zájem na rozvoji mírové a přátelské spolupráce mezi národy v Evropské unii,“ napsal v omluvném vyjádření.

Vondru, stejně jako všechny slávistické fanoušky, vytočila ve 4. předkole fotbalové Ligy mistrů 84. minuta, kdy slovinský sudí Damir Skomina nechal opakovat penaltu poté, co ji slávistický gólman Ondřej Kolář lapil. Důvodem reprízy pokutového kopu bylo, že Kolář údajně vyběhl před brankovou čáru dříve, než se Sory Kaba, jenž ji zahrával, dotknul míče. Následný druhý pokutový kop stoper Alexander Scholz už proměnil. Sešívaný tábor navíc rozezlilo, že se Skomina nešel podívat ani video, čehož se dožadoval trenér pražské Slavie Jindřich Trpišovský. Arbitr se jen spolehl na doporučení videorozhodčího. Český mistr poté zkolaboval a prohrál 4:1. Sen o základní skupině Ligy mistrů se šampionovi rozplynul.

Bývalého ministra zahraničních věcí pohltily emoce a na svůj twitter hned vyťukal: „Slavie je mi dneska upřímně líto. Zařízl ji slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistické svině. Viz například chování k turistům tranzitujícím do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo...“

Vondrovo vyjádření způsobilo skandál, k němuž se vyjádřil i šéf ODS Petr Fiala, který se rozjitřenou atmosféru snažil urovnat vyjádřením, že i politici milují fotbal a občas vykřiknou nad křivdou svého týmu. Dodal však, že Vondru z žádné nenávisti nepodezírá. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na twitteru uvedl, že žádný národ si nezaslouží „takhle sprosté a paušalizující odsouzení.“

Všech osm slovinských europoslanců v dopisu napsalo, že Vondrova slova se jich nedotkla, protože jsou nízká a hrubá. "Máme na víc, a tím myslíme Slovince i Čechy. Ve středu jste nás neurazil, urazil jste své vlastní lidi," stojí v dopisu. Vondrovo extemporé neuniklo ani europoslanci Pirátů Mikuláši Peksovi. „"Kdyby někdo řekl, že členové ODS se dokážou chovat jako xenofobní idioti, asi by vás to docela naštvalo, že? Tak nečiňte Slovincům, co nechcete, aby bylo činěno vám, a na světě bude dobře," napsal Vondrovi Peksa.

Bývalý ministr obrany a velký fanoušek fotbalové Slavie nechtěl v pátek situaci dále eskalovat, atak pozdě večer v pořadu České televize Události Komentáře slíbil, že v klidu a míru na dopis slovinských europoslanců zareaguje. „Chci si to promyslet a odpovím,“ řekl do kamery. Nyní Vondra v následujících řádcích vysvětlil, jak k jeho zkratu došlo a co z něj vyvozuje.

Europoslanec nad dopisem a jeho stylizací přemítal celý víkend

Souhlasí se slovinskými kolegy, že ve sportu se soutěží o trofeje a čest, ale když se prohraje, tak si na znamení férového souboje rivalové podají přátelsky ruce. „Ano, tak to má být. Bohužel, průběh řízení zápasu i vztyčené prsty a úsměvy rozhodčích vedených Damirem Skominou po konci zmíněného utkání takový závěr tentokrát neumožnily. Hráči Slavie odcházeli se směsí rozhořčení a slz v očích. Dodnes se jen těžko smiřuji s touto pro mě „do nebe volající“ nespravedlností,“ uvádí v omluvě politik, který v Evropském parlamentu patří do frakce Evropských konzervativců a reformistů.

Místopředseda ODS v omluvném vyjádření zdůrazňuje, že ani tato emoce jej v žádném případě neopravňuje činit jakékoli paušalizující závěry. „Princip kolektivní viny je pro mě naprosto nepřijatelný, stejně jako hrubá a nízká slova, která jsem použil. Je mi líto, co se stalo, a všem lidem nejen ve Slovinsku, ale i doma v Česku i kdekoli v Evropě se za ně omlouvám.“

Na závěr svého dopisu, který napsal i v angličtině, ocenil, že Slovinsko je krásná země, která se v České republice těší přirozeným sympatiím. „A do níž rádo každoročně přijíždí mnoho mých spoluobčanů. Jak správně poukazujete, společně se v Evropské unii vytrvale snažíme, aby na kontinentě nebylo žádné místo pro války, šovinismus a nenávist. Věřte, že takové přesvědčení plně a bezvýhradně sdílím,“ končí své omluvné psaní bývalý diplomat.

Alexandr Vondra, jehož EuroZprávy.cz kontaktovaly, redakci sdělil, že si na omluvném vyjádření dal záležet. „Celý víkend jsem nad jeho stylizací uvažoval a přemýšlel. Nechtěl jsem, aby ospravedlňující dopis byl jakousi rutinou. Zároveň chci zdůraznit, že jsem vyjádření psal skutečně sám, nedal jsem ho napsat někomu cizímu. Snažil jsem se nic neodbýt,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz Vondra, jehož potěšila nedělní ligová výhra fotbalové Slavie, která na horké půdě ostravského Baníku dokázala vyhrát 1:0.