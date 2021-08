Vondráček poděkoval Steinmeierovi za uctění památky výsadkářů

Během odpoledního setkání ve Sněmovně spolu debatovali i o tom, že dobré jsou nejen mezistátní vztahy, ale i vztahy mezi parlamenty obou zemí. Vondráček to po jednání řekl novinářům.

Steinmeierův krok Vondráček ocenil. "Já doufám, že to bude vnímáno pozitivně i veřejností, že to znamená, že jsme se jako naše národy opravdu zas posunuly o kus dál. A že je to opravdu symbolicky uzavření nějaké éry," řekl předseda Sněmovny. Na dotaz, zda takových vstřícných kroků ze strany českých politiků není málo, odpověděl, že podle jeho názoru nejde o žádnou soutěž. "Já myslím, že i symbolických kroků z naší strany je dostatek," dodal. "Já jsem řekl panu prezidentovi, že to byl skvělý nápad a že je dobře, že se to stalo," dodal.

Debata se podle Vondráčka stočila hlavně k rozšíření EU o země západního Balkánu. Hovořili podle něj o tom, že rozšíření unie je strategická otázka. Rozšíření EU označil v tomto týdnu za důležitý bod nadcházejícího českého předsednictví v EU i český ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD). Ministr například doufá, že během českého předsednictví bude stanoven termín, ke kterému by do EU mohlo vstoupit Srbsko. Šéf unijní diplomacie Josep Borell však v červenci řekl, že země západního Balkánu neprovádějí dostatečně rychle reformy nezbytné pro vstup do unie a že vztahy také zatěžují spory mezi jednotlivými zeměmi.

"A to téma nám vydrželo v podstatě celou schůzku," poznamenal Vondráček k debatě o rozšíření unie. Dotkli se i odmítavého postoje Bulharska k Severní Makedonii. "Vyměnili jsme si informace, co by nám to přineslo dobrého a co je třeba pro to udělat," uvedl.

"Takže teprve v závěru jsme si popřáli štěstí ve volbách," dodal předseda Sněmovny a podotkl, že Steinmeier se zřejmě bude ucházet o znovuzvolení v roce 2022. V Německu budou parlamentní volby 26. září, v Česku začátkem října.