Vondráčkova návštěva u Zemana byla chyba, prohlásil Babiš

Ohledně svého setkání se Zemanem kvůli povolebnímu vývoji Babiš čeká, až mu návštěvu povolí ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miroslav Zavoral. Babiš to dnes sdělil ČTK.

Vondráček Zemana navštívil ve čtvrtek odpoledne společně s kancléřem Vratislavem Mynářem. Nemocnice se proti tomu ohradila, stalo se tak bez vědomí ošetřujícího lékaře. Policie již slíbila, že příště ochranka k hlavě státu nepustí toho, kdo předem nebude mít svolení ošetřujícího lékaře.

"Nevnímám to vůbec dobře, je to velká chyba kolegy Vondráčka, který mě o návštěvě neinformoval," uvedl Babiš. "Já bych se určitě snažil dohodnout s ošetřujícím lékařem a zeptal bych se na vhodnost takové návštěvy. Určitě bych se spojil s ředitelem nemocnice, což jsem ostatně v mém případě udělal a pan ředitel mi sdělil, že hned, jak to bude možné, tak mi setkání s panem prezidentem umožní," dodal. Kvůli schůzce ohledně povolebního vývoje proto nyní čeká na povolení návštěvy Zavoralem.

Stejně dá podle Babiše Zavoral vědět i předsedovi ODS Petru Fialovi, který také o schůzku požádal. "Víte, celá ÚVN a hlavně její personál je pod enormním tlakem. Oni dělají svou práci a dělají ji skvěle s maximálním nasazením. Na druhou stranu musím říci, že celá situace okolo zdraví pana prezidenta je značně vyhrocená, a to měl pan Vondráček při návštěvě pana prezidenta vnímat a zohlednit," doplnil.

Vondráček ve čtvrtek médiím řekl, že Zeman je schopen vykonávat úřad hlavy státu a že podepsal rozhodnutí o svolání nové Sněmovny. "Měl jsem možnost si s panem prezidentem popovídat. Říkal vtipy, byl pozitivně naladěný. Samozřejmě je nemocný, takže leží na jednotce intenzivní péče," řekl šéf dolní komory, podle kterého šlo o příjemné a lidské setkání.

Vondráček už ve čtvrtek řekl, že se na ranní schůzce s prezidentovým kancléřem Vratislavem Mynářem na Hradě domluvili na tom, že bude nejlepší, "když to (rozhodnutí o svolání zasedání Sněmovny) pan prezident podepíše přímo a předá mi to osobně". Zeman podle Vondráčka podepisoval dokument v leže. Předseda Sněmovny taky poznamenal, že prezident s jeho návštěvou souhlasil, trvala pět až deset minut.

Mluvčí ÚVN Jitka Zinke ve čtvrtek uvedla, že Mynář přivedl Vondráčka k Zemanovi na jednotku intenzivní péče nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře. K prezidentovi může vzhledem k jeho zdravotnímu stavu pouze vybraný úzký okruh jemu blízkých osob, mezi které Vondráček v době návštěvy nepatřil.