Vondrák je opět hejtmanem Moravskoslezského kraje, protikandidáta neměl

Koalice ANO, ODS kandidující společně s TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD bude mít v pětašedesátičlenném zastupitelstvu převahu 46 hlasů. Vondrák získal 51 hlasů z 63 přítomných zastupitelů. Před čtyřmi lety získal podporu 36 zastupitelů.

Nová koalice v kraji vznikla krátce po volbách. Hejtman oznámil, že chce pokračovat ve stávající spolupráci s ODS i lidovci, nově se strany dohodly, že do koalice přiberou dalšího partnera, ČSSD. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že kvůli končící těžbě uhlí čeká kraj transformace na ekonomiku postavenou na nových technologiích a k tomu je třeba široké podpory zastupitelstva.

Vondrák hned po zvolení poděkoval za důvěru a vyjádřil naději, že ho zastupitelé budou podporovat a podaří se vzájemná spolupráce i s opozicí.

Hejtman bude mít na starosti strategii, bezpečnost a zahraniční vztahy. ANO zůstanou finance, investice a majetek, které podle dnešního rozhodnutí zastupitelů dál povede Jaroslav Kania, náměstkem pro regionální rozvoj byl opět zvolen Jan Krkoška, v čele zdravotnictví znovu stane Martin Gebauer a dopravu, již má ANO nově v gesci, bude řídit Radek Podstawka.

Za ODS zůstane náměstkem Jakub Unucka, bude mít nově na starosti průmysl, energetiku a chytrý region. Zvolen byl rovněž prvním zástupcem hejtmana. Školství zůstane náměstkovi Stanislavu Folwarcznému a o životní prostředí se z pozice uvolněné radní bude nově starat Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Lidovcům zůstane kultura a památková péče, kterou opět jako náměstek povede Lukáš Curylo, a sociální věci bude znovu řídit náměstek Jiří Navrátil. Uvolněným radním za ČSSD pak dnes byl zvolen Petr Kajnar, který bude mít na starosti územní plánování. Všichni členové rady tak budou působit v uvolněných funkcích. Právě na tento fakt dnes poukazoval opoziční zastupitel Josef Babka (KSČM), který v krajském zastupitelstvu působí od jeho vzniku. Babka uvedl, že byl hrdý na to, že vedení kraje se vždy obešlo bez kompletní uvolněné rady kraje. Navyšování počtu uvolněných členů rady se nelíbilo ani Pirátům.

Programové prohlášení chce nová koalice připravit do konce roku, aby ho na počátku roku 2021 mohla představit zastupitelstvu. Vondrák novinářům řekl, že hlavním úkolem bude transformace kraje související mimo jiné s ukončením těžby uhlí. Za stěžejní i kvůli pandemii koronaviru považuje také zdravotnictví. Je rád, že koalice může pokračovat v zahájené práci.

"Máme před sebou druhý poločas, kde toho máme před sebou možná ještě více, než jsme měli před těmi čtyřmi lety," uvedl Vondrák, který zůstane i poslancem. Zdůvodnil to tím, že mu mandát vyprší za několik měsíců. Do budoucna by uvítal, kdyby kandidátku do sněmovních voleb vedl někdo jiný.

V pětašedesátičlenném zastupitelstvu má ANO 24 mandátů, ODS deset, Piráti devět, lidovci sedm, SPD šest křesel, ČSSD pět a komunisté čtyři. V opozici jsou Piráti, SPD a komunisté.