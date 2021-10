Vrcholící předvolební kampaň politiky zmáhá, spí jen čtyři hodiny. Lidé mě ale nabíjejí energií, říká šéf ODS Fiala

Denně si dopřeje pouhé čtyři hodiny spánku, více mu vrcholící předvolební kampaň nedovolí. Lidovecký předseda Marian Jurečka přiznává, že po náročném maratonském dni uléhá do postele až ve dvě hodiny v noci. „Kampaň je vysilující, a když budík zazvoní už v šest hodin ráno, potom se mně příliš vstávat nechce. Ale když si uvědomím, jak klíčové jsou nadcházející letošní volby pro Českou republiku, pak se pokaždé z peřin vysoukám,“ směje se. Také šéf koalice Spolu Petr Fiala se netají tím, že jej současný program zmáhá a jedná se o velký zápřah. „Vždyť jsme neustále na cestách po celé zemi a večery často trávíme v televizních debatách.“

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se snaží si při sérii častých mítinků dobře rozvrhnout síly. „Sport mě naučil, abych si nechala pohon i do závěrečné rovinky. Předvolební kampaň bych přirovnala k maratonu, který také nemůžete zabalit na třicátém kilometru, i když toho už máte dost, bolí vás kolena a nejste čerstvý. A tak je důležité neplýtvat energií.“ Zmíněný systém ze sportu si přenesla i do fungování v kampaních. „A za léta, co je dělám, mám zautomatizované, že se silami musím dobře hospodařit,“ upozorňuje lídryně kandidátky Spolu pro Prahu, která v sobotu slaví sedmatřicáté narozeniny.

Když přijedou na náměstí českých, moravských a slezských měst, jsou samý úsměv. Mezi lidmi okamžitě potlačí únavu i spánkový deficit. Místopředseda stávající Poslanecké sněmovny Petr Fiala tvrdí, že jej samotné mítinky nabíjejí energií. „Moje vyjádření může znít divně, ale opravdu pokaždé na náměstích ožiji. Setkávám se na nich totiž s ohromně silnou podporou a nadšením lidí. Do formy mě pokaždé dostane, jak občané na naši předvolební kampaň reagují. Je vidět, že prahnou po změně,“ všímá si šéf ODS a kandidát koalice Spolu v Jihomoravském kraji.

Pojďte okoštovat náš burčák, zveme vás na něj

Rovněž Marian Jurečka, který se chce prosadit v Olomouckém kraji, si atmosféru na mítincích pochvaluje. Právě na nich podle svých slov získává novou porci šťávy. „Setkání s pozitivně naladěnými lidmi mě kdykoli vzpruží. Když jsme byli minulý týden v Úvalech, anebo v Říčanech, tak mě dámy po debatě zvaly na burčák, říkaly, abych ho okoštoval. Vlídné přijetí od lidí, kteří v sobě nechovají žádnou nenávist, mě pokaždé dodá dobrou náladu a další síly,“ poděluje se se svými zážitky bývalý ministr zemědělství v Sobotkově kabinetu.

Na předvolebních kampaních se v ulicích dost angažují i politici, kteří ale do Poslanecké sněmovny přitom nekandidují. Hodně aktivní je například lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Při nedávném pražském mítinku v Dejvicích rozdával propagační tiskoviny, předměty a dětem i balónky s logem koalice Spolu. „Když chcete vyhrát, tak musíte bojovat i za kolegy. Bez námahy žádného úspěchu nedocílíte. Je prostě nutné tým, jehož dres oblékáte, podpořit. Na první pohled se může zdát, že lidí je v předvolební kampani hodně, ale řada kandidátů má své občanské povolání a nemohou přes den chodit mezi lidi,“ vysvětluje. Místopředseda KDU-ČSL se minulý týden výhradně věnoval pomoci při kontaktních akcích. „V Evropském parlamentu v Bruselu jsme měli vyhlášený zelený týden, abychom mohli být se svými voliči. Čas jsem tedy netrávil v Bruselu, ale rozhodl jsem se veškeré své volno věnovat kampani po celé České republice. Všichni, kdo mohou, se musejí zapojit,“ burcuje.

Voliči Zdechovského poznávají, a když jej vidí v ulicích propagovat koalici Spolu, nastane všeobecné pozdvižení. „Velmi často ví, kdo jsem a dost se smějí, když jim europoslanec rozdává propagační tiskoviny i předměty. Nemohou pochopit, že člověk z Evropského parlamentu se promění v obyčejného kamelota a osloví je sám od sebe na chodníku. Pak najednou mnozí ztratí ostych a požádají mě, jestli by se se mnou nemohli vyfotit. Při kontaktu s lidmi si užiji i dost legrace,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz Tomáš Zdechovský.