Vůči prezidentovi se nechováme jako servilní žáčci. Pokud pozve kandidáty do Lán, je slušností mu vyhovět, brání se Jurečka

Už má naprosto jasno, co udělá, až po jmenování usedne v úřadu. Marian Jurečka z pozice šéfa ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) chce okamžitě začít řešit energetickou krizi, neboť už nyní úřady práce evidují pět set žádostí o dávky na energii. „Zároveň se chystám naplnit legislativní kroky týkající se změny v důchodovém systému. Mým cílem je dostat penzi v průměru na úroveň kolem deseti tisíc korun měsíčně. Rád bych zjednodušil i žádosti o sociální dávky,“ tvrdí předseda KDU-ČSL.

Budoucí ministr se hodlá zaměřit i na takzvané úhradové vyhlášky, která stanovuje maximálně možné úhrady v sociálních službách jako jsou stacionáře, domovy důchodců, pečovatelské, ubytovací a stravovací služby. „Bohužel moji předchůdci s úhradovou vyhláškou neudělali vůbec nic, a proto je zmíněný problém velmi aktuální,“ posteskne si pro EuroZprávy.cz Jurečka.

Primární bude i pomoc pro obce zasažené tornádem

Adept na vicepremiéra v kabinetu Petra Fiala plánuje i další podporu pro obce na jižní Moravě, které letos 24. června zasáhlo ničivé tornádo. Osudy lidí v Moravské Nové Vsi, Mikulčic, Hrušek, Lužic a městské části Hodonína Bažantnice a Pánov mu nejsou lhostejné. „Na postižené tragédií rozhodně nezapomenu. Jedná se o další primární téma. Zrovna v sobotu byl za mnou doma známý, který po inkriminovaných místech rozvedl sedmdesát vánočních stromků, a tak jsem od něj zjišťoval detailní podrobnosti.“

V kontaktu je hlavně s lidoveckým hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem. „Od něj čerpám další návrhy, jak být ještě prospěšnější,“ tvrdí soukromý zemědělec, který bezprostředně po řádění živlu pomáhal na traktoru s odklízením spouště napáchané tornádem.

Poslanec Dolní komory nerozumí nedávné kritice ze strany šéfa Asociace krajů ČR a Jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS), senátora Pavla Fischera (nezávislí) a někdejšího předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, kterým se nezamlouvá, že kandidáti na jednotlivé ministry jezdí za prezidentem Milošem Zemanem v abecedním pořídí a z plexiskolvého prostoru, v němž je hlava státu umístěna kvůli covidové nákaze, je zkouší jako malé žáčky. Jurečka jakoukoli servilitu odmítá a jejich výroky, které zveřejnili na sociálních sítí, jej mrzí. „Miloš Zeman je silným politickým hráčem, ale to větší hřiště k posílení jeho pozice vůči vládě mu teď pomáháme lajnovat my sami,“ napsal na Twitter Kuba. Své rozhořčení na sociálních platformách dal najevo i bývalý ministr financí Kalousek. „Pokud ministři budoucí Fialovy vlády budou brát tuhle ‚komedii před vitrínou‘ vážně, já nebudu moci brát vážně Fialovu vládu.“

Senátor Fischer zase tvrdí, že tolik slov chvály a uznání od svých politických soupeřů dlouho neslyšel. „Ten adventní politický folkór ale připomíná samoděržaví,“ narážel na formu absolutistické monarchistické vlády v Rusku, při níž je nejvyšší moc soustředěna do rukou cara, jehož vůle je zákonem. Nelibost ohledně setkávání s nejvyšším ústavním činitelem vyjádřil i přední politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu. „Jedná se o naprosto nadbytečný úkon, který nemá ani oporu v Ústavě České republiky. Premiér Petr Fiala ale zřejmě nechce přilévat olej do ohně, a tak proti schůzkám s kandidáty nic nenamítá,“ uvedl politický komentátor před týdnem pro EuroZprávy.cz.



Jurečku zejména rozlítila Fischerova poznámka. „Zajímalo by mě, jak by jako prezident, když sám chce znovu na úřad kandidovat, reagoval například na můj zamítavý postoj, že jeho pozvání k němu jako ministr nevyslyším. A jsem přesvědčený, že pokud by byl ministrem za prezidenta Václava Havla, jistě by jeho pozvání k dialogu přijal. A to vlastně platí i o všech současných kriticích.“ Na mítincích nevidí nic špatného. „Pokud mě pan prezident pozve na pohovor, je v demokratické společností slušností, mu vyhovět. A přitom každý ví, jak jsem k hlavě státu kritický a nedělá mně problémy s jeho rétorikou otevřeně nesouhlasit.“

Zastupitel Olomouckého kraje se ohrazuje proti tvrzení, že by adepti před prezidentem Zemanem seděli jako malí, servilní žáčci a nechali si diktovat jeho postřehy. „Za sebe mohu říci, že jsem před ním rozhodně neseděl jako nějaký malý, servilní žáček, ale pouze jsem mu představil své vize. A troufnu si tvrdit, že obdobně se chovají i další kolegové. Otevřeně tvrdím, že pokud nebude chtít jmenovat některého z adeptů, podáme kompetenční žalobu u Ústavního soudu. Nemůžeme po lidech chtít, aby dodržovali zákony a přitom bychom tolerovali jednání prezidenta, který k žádné jmenovací blokaci nemá právo. Pevně však věřím, že žádný takový problém nenastane,“ přeje si.

Adept na ministra zemědělství nejednal protiprávně

Rovněž odmítá, že by lánské schůzky oddalovaly předání moci v rámci exekutivy. „Stále platí, že nová vláda bude jmenovaná v polovině prosince. Na takovém termínu se Petr Fiala ještě v Ústřední vojenské nemocnici s Milošem Zemanem dohodli a vše zatím platí. Žádné zdržování se nekoná, podívejte se na Německo, kde volby měli ještě čtrnáct dní před námi a přitom sestavený kabinet budeme mít ve shodném čase jako naši sousedi.“ Jurečka zdůrazňuje, že prezident Zeman dělá maximum, aby dodržel své slovo. „Po pozitivním nálezu na covid-19 mohl být také čtrnáct dní v karanténě a v této době se nemuselo vůbec nic dít. Místo naprosté izolace přitom pracuje. Proto mě poznámky, že když pan prezident sedí v budce, pak je rokování nedůstojné, přijdou nemístné.“

Rodák z Přerova musí odrážet kritiku i na adresu stranického kolegy Zdeňka Nekuly, který míří na ministerstvo zemědělství. V době, kdy byl v roce 2018 ve funkci předsedy představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), měl obhajovat poskytnutí státní podpory na pojištění pro dvě dvě dceřiné společnosti holdingu Agrofert. „Bohužel některá média neznají souvislosti a potom publikují informace, které nejsou relevantní. Pan Nekula jednal tak, jak mu ukládá zákon. Ničeho protiprávního se nedopustil,“ tvrdí na adresu adepta.

Ještě před pár týdny se v Senátu řeší aktivace článku 66 a teď už prezident zkouší nové ministry jako žáčky u zkoušky. Ano, Miloš Zeman je silným politickým hráčem, ale to větší hřiště k posílení jeho pozice vůči vládě, mu teď pomáháme lajnovat my sami. — Martin Kuba (@Kuba_Martin) December 1, 2021

Původně měl mít ministerstvo zemědělství v gesci Jurečka, jako tomu bylo za Sobotkovy vlády v letech 2014 až 2017. „Jako lidovci jsme ale měli zájem i o obsazení ministerstva práce a sociálních věcí, protože péče o rodinu i sociální věci jsou našimi primárními stranickými tématy. Proto jsem od původního resortu ustoupil,“ vysvětluje.

Statek opatří synové, kteří čelí výhrůžkám

Rodina s pěti syny jej opět neuvidí, a tak bude starost o péči soukromé zemědělské usedlosti v Rokytnici převážně na nich. „Kluci jsou už o čtyři roky starší, a tak toho na statku zastanou zase více. Vždyť nejstarší už chodí na střední školu. Jsou šikovní, oni si s ženou poradí,“ nebojí se.

I když se už podruhé ve své kariéře stane ministrem, dušuje se, že se opět nezmění. Zase má v plánu nechat na sociálních sítí zveřejněné číslo svého mobilního telefonu, aby mohl s lidmi probírat jejich starosti a radit jim. „A i nadále budu brát stopaře. Nedávno jsem dokonce na tažném laně odtáhl paní, které se porouchal vůz. Člověk má prostě nějaký charakter a bylo by špatné, kdyby se měnil v závislosti na nějaké funkci či dokonce faktu, že dotyčný se stal ministrem.“

Před nástupem na ministerstvo musí řešit velkou osobní nepříjemnost. Nedávno totiž obdržel e-mail, v němž odesílatel hrozil jeho synům. „Tvých 5 synů zdechne. A je to mé přání,“ napsal. Situaci pochopitelně nepodceňuje. „Jaké kroky či opatření jsem podnikl, z taktických důvodů neuvedu. Jen prozradím, že jsem v kontaktu se svým advokátem,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Marian Jurečka.