Výbor doporučil Sněmovně projednávat rozpočet až po jmenování nové vlády

Podle dosavadních informací by prezident Miloš Zeman mohl novou vládu jmenovat v polovině prosince. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) to znamená, že stát bude od ledna hospodařit s rozpočtovým provizoriem. Označila to za špatný krok.

Pro přerušení hlasovalo 13 členů výboru, osm členů výboru za hnutí ANO bylo proti, dva poslanci se zdrželi.

Pokud Sněmovna rozpočet neschválí do konce roku, stát bude hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl začátkem listopadu, že ČR bude podle jeho předpokladu hospodařit v rozpočtovém provizoriu do konce března příštího roku.

Přerušení debaty o rozpočtu navrhl předseda výboru Josef Bernard (STAN). Představitelé budoucí koaliční vlády tvořené ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráty a STAN podle něj mají jasné stanovisko. "My říkáme, že chceme přistoupit k tomu dát možnost nové vládě sestavit rozpočet nový na zelené louce. Uvedl, že považuje za slušný krok vůči budoucí exekutivě, aby si sestavila rozpočet, podle kterého bude řídit zemi. Poukazoval i na schodky loňského a letošního rozpočtu i schodkového návrhu na příští rok.

Předseda ODS a nový premiér Petr Fiala uvedl již v říjnu, že vznikající koaliční vláda chce sestavit rozpočet se schodkem do 300 miliard korun. Návrh odcházející vlády počítá se schodkem 377 miliard.

"Je to úplně špatně. Znamená to, že bude naprosto jasně rozpočtové provizorium,“ řekla novinářům končící ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Bude podle ní velký problém s čerpáním peněz z covidových programů, protože nebudou mít zajištěny peníze z rozpočtu. Poslanec ANO Milan Feranec to označil za „skok do tmy“ a poukazoval na to, že provizorium přinese problém i se schvalováním rozpočtu fondu dopravy. Státní fond dopravní infrastruktury dostává dotaci v řádu desítek miliard korun právě ze státního rozpočtu. Patrik Nacher (ANO) řekl, že změna rozpočtu se dá řešit pozměňovacími návrhy a že vstoupit v současné době do provizoria mu připadá jako riskantní krok.

Výbor se rozpočtem zabývá vždy ještě před jeho prvním čtením na plénu. Dává Sněmovně doporučení, jak má v prvním čtení naložit se základními parametry rozpočtu: příjmy, výdaji, schodkem a jeho vypořádáním. Sněmovna pak projedná rozpočet v prvním čtení, a pokud tyto parametry schválí, nemůže už je dále měnit. Rozpočet nelze zamítnout, je možné ho pouze vrátit vládě k přepracování. Zatím se tak stalo pouze jednou, a to v roce 2012.