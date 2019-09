Vyhnat Zemana do exilu? Kalousek se nevybíravě pustil do prezidenta, přidal se i Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg v reakci na oznámení o případné abolici v rozhovoru pro deník Právo řekl, že se Miloš Zeman chová jako Ludvík XIV. S tím ale hlava státu nesouhlasí. Poukazuje na to, že čestný předseda TOP 09 zřejmě nezná francouzské dějiny.

,„Ludvík XIV. měl to heslo ′Stát jsem já′. A my žijeme v parlamentní demokracii. Abolice je součástí ústavy, to není nic monarchistického, nic absolutistického,“ řekl Zeman v reakci pro Blesk.

Prezident také zdůraznil, že abolice je součástí ústavy České republiky. A pokud je někdo chce prezidentovi využívání tohoto práva odepřít, jedná protiústavně. Sám Babiš se nicméně nechal slyšet, že by od Zemana abolici nepřijal.

Zemanových slov o monarchovi se chytil i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Monarchou opravdu není, to má Miloš Zeman pravdu. Kdyby jakýkoliv evropský monarcha nakládal s ústavou své země jako on, vyhlásili by lidé republiku a vyhnali monarchu do exilu,“ rýpnul si na facebooku poslanec.

Kritici prezidenta také poukazují na to, že Zeman před loňskou volbou prezidenta v České televizi prohlásil, že trestní stíhání premiéra Babiše v žádném případě nezastaví, premiér se musí podle jeho tehdejšího vyjádření očistit sám. Názor nezměním, protože bych se tím zesměšnil, řekl před více než rokem Zeman.