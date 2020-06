"Jedná se o vykonstruovanou provokaci. Tento nepřátelský krok, jenž od počátku byl založen na nepodloženém obviňování v médiích, svědčí o nezájmu Prahy normalizovat rusko-české vztahy, které poslední dobou degradovaly, a to ne naší vinou. Jsme hluboce rozčarováni z takového přístupu českých partnerů, jenž nechává čím dál menší prostor pro konstruktivní dialog," uvedla ambasáda.

Česko vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné hrozby českým komunálním politikům jedem ricin. Kauza byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace. Novinářům to dnes oznámili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Podle Petříčka se diplomacie snažila záležitost vyřešit diskrétně a od počátku komunikovala s ruskou stranou. "Diplomatické řešení nebylo nakonec možné. Přístup Ruské federace nám nedává jinou možnost, a to i s vědomím očekávaných recipročních kroků," řekl k rozhodnutí o prohlášení diplomatů za persona non grata. To, že Rusko na české rozhodnutí odpoví, řekl v první ruské reakci podle agentury Ria Novosti poslanec Vladimir Džabarov.

"Toto rozhodnutí (vyhostit diplomaty) považuji za správné. Z mého pohledu je v Praze i tak ruských diplomatů více než dost," uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib. Zároveň poděkoval za práci v uplynulých týdnech Bezpečnostní informační službě (BIS) i policii.

"Je to dobrá zpráva, ale nikdo neznáme detaily. Řekl bych, že ale jedna vlaštovka jaro ještě nedělá, ruských diplomatů je tady víc než dost. Ve Velké Británii, která je větší než Česká republika, jich je 80, zatímco v Praze 140," řekl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář Kolář. Dodal, že má pouze informace, které na tiskové konferenci prezentovali Babiš a Petříček.

Rusko a jeho přívrženci kritizují Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Koněva a Hřiba kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi.

Starosta Pavel Novotný (ODS) zase prosadil v Praze-Řeporyjích vznik památníku protisovětským vlasovcům, kteří se podíleli na konci druhé světové války na osvobození Prahy. Rusko je považuje za kolaborantskou ozbrojenou formaci vytvořenou nacistickým Německem.