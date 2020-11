Vyřaďme z tendru na dostavbu Dukovan ruské a čínské firmy. Varuje před nimi i BIS, říká Černochová

Dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech budí vášně i ve vládě. Kabinet v celé věci totiž není jednotný. Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček tvrdí, že vláda by do tendru měla oslovit všechny případné dodavatele.

Naopak ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) prohlásil, že by vláda neměla ignorovat varování bezpečnostní komunity. „Jsem přesvědčen, že bychom měli brát vážně doporučení naší bezpečnostní komunity, která upozorňuje na řadu rizik. Určitě bychom měli uplatnit bezpečnostní výjimky tak, jak se navrhují. Je to největší investice v našich moderních dějinách a je skutečně zásadní nejen s ohledem na energetickou bezpečnost, ale i na celkovou bezpečnost naší země,“ uvedl šéf diplomacie Tomáš Petříček v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas.

Občanští demokraté, kteří považují jadernou energii za důležitou součást energetického mixu České republiky, s Petříčkem souhlasí a tvrdí, že by čínské a ruské firmy měly být podle nich vyřazeny z účasti v tendru na dostavbu Dukovan. První místopředsedkyně Poslaneckého klubu ODS Jana Černochová argumentuje především bezpečnostními důvody. „Je naprosto samozřejmé, že u strategických zakázek, jakou dostavba Dukovan rozhodně je, musí být zvažována nejenom kvalita a cena provedené práce, ale hlavně bezpečnostní rizika. A právě z bezpečnostních a strategických důvodů by měla Česká republika po vzoru dalších zemí přistoupit k tomu, že nastaví podmínky tendru tak, aby se ho nemohly účastnit ruské a čínské firmy. Před těmi varuje například Bezpečnostní informační služba (BIS),“ konstatuje předsedkyně sněmovního Výboru pro obranu.

Napětí v zakázce ohledně Dukovan vzrostlo i poté, co se poradce prezidenta Martin Nejedlý podle zjištění Respektu chystá na konci týdne do Ruska. Šéf poslanců hnutí STAN Jan Farský v této souvislosti apeluje na vládu, aby jasně řekla, s jakým mandátem do Moskvy Nejedlý s vedoucím Kanceláře prezidenta republiky Vratislavem Mynářem poletí. Atmosféru vyeskaloval i poslanec Pirátů Jan Lipavský, který vyzval ministra zahraničí Tomáše Petříčka, aby Nejedlému odebral diplomatický pas, a to právě kvůli cestě do Moskvy.

Podle Černochové jádro je a kvůli přírodním podmínkám musí nadále být důležitou součástí energetického mixu České republiky. „Považuji ale za stejně důležité, aby byly firmy z Ruska a Číny od začátku mimo hru. Vyhneme se tak bezpečnostním rizikům i případnému napadení průběhu tendru ze strany neúspěšných zájemců,“ dodává poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Dostavba nového bloku jaderné elektrárny Dukovany by měla vyjít na 162 miliard korun. Stát zaplatí 70 procent z této částky, zbytek doplatí státem ovládaný ČEZ. Zahájení stavby je naplánováno na rok 2029. Do provozu by měl být blok uveden o sedm let později.