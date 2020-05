Výše ošetřovného podle Babiše není pro rozpočet zásadní

Na jedné straně je podle premiéra nespravedlivé, že by rodiče dětí z mateřských škol měli pobírat pouze nižší ošetřovné po kratší dobu, pokud se rozhodnou děti do školek neposlat. "Na druhé straně je tu názor, že ošetřovné je tak vysoké, že za něj někteří lidé radši zůstanou doma," uvedl Babiš s odkazem na informace, podle nichž část rodičů zvažuje, že děti z nižšího stupně do školy 25. května nepošle, protože by přišli o ošetřovné. Školní docházka bude do konce školního roku kvůli epidemii koronaviru dobrovolná. O provozu mateřských škol rozhodují jejich zřizovatelé.

"Diskutovali jsme to dlouho, ale rozhodne náš poslanecký klub," uvedl Babiš. Dodal, že pro rozpočet rozdíl mezi 80 procenty a 60 procenty základu příjmu není tak zásadní.

O ošetřovné kvůli zavřeným školám požádalo dosud 197.820 zaměstnanců a zaměstnankyň. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že nárok na tuto podporu po otevření školských zařízení by mohlo rodičům zajistit doplnění úpravy do zákona o odkladu sociálních odvodů. O něm by dnes měla jednat Sněmovna. Podobný záměr v dolní komoře už před týdnem neuspěl.

Kvůli zavřeným školám mohou ošetřovné pobírat rodiče žáků do 13 let i starších školáků s postižením. Dostávají ho i rodiče dětí ze zavřených školek. Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března. Postupně se otevírají. Od 25. května se do nich budou moci vrátit žáci prvního stupně. Ve skupině jich bude smět být nejvýš 15. V červnu budou moci do škol po menších skupinkách starší školáci. Pro získání peněz musí rodiče dokládat potvrzení od školy či školky o jejím uzavření. Podle poslankyně Pirátů Olgy Richterové tento doklad po otevření nezískají, a o ošetřovné přijdou.

Ošetřovné činí za březen 60 procent základu příjmu a od dubna 80 procent. Stát ho bude vyplácet nejdéle do konce června. Podle údajů ministerstva práce vyplatila ČSSZ v březnu na ošetřovném 283 milionů korun, v dubnu téměř 691 milionů a v květnu zatím 247 milionů. Odhadované měsíční výdaje od dubna po zvýšení částky činily 3,5 miliardy. Podle odhadů resortu měl stát vyplácet kvůli uzavření škol a jiných zařízení peníze 181.000 lidí a dalším 5000 z jiných důvodů.