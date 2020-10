Výsledky krajských voleb jsou ve Sbírce zákonů, od středy lze podávat stížnosti

Krajské volby vyhrálo hnutí ANO v deseti regionech ze 13. Ve středních Čechách a Libereckém kraji byli nejúspěšnější Starostové, v Královéhradeckém kraji pak koalice ODS, STAN a Východočechů. V senátních volbách si zatím nejlépe vedli Starostové a ODS, kteří mají po deseti finalistech. ANO má ve hře osm kandidátů , KDU-ČSL sedm. Za ČSSD postoupili tři kandidáti, stejně jako za TOP 09. Piráti a hnutí Senátor 21 mají po dvou kandidátech.

Na soud by se mohl obrátit volič nebo kandidující seskupení, pokud bude mít za to, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování. Pokud by soud některý z návrhů, třeba na zpochybnění voleb v kraji, uznal za oprávněný, ministr vnitra by do měsíce od doručení soudního rozhodnutí musel vypsat v regionu dodatečné volby.

Státní volební komise podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Petra Vokáče nezaznamenala žádná pochybení, kvůli nimž by bylo možné volby napadnout. Před čtyřmi lety soudy dostaly dvě desítky stížností na krajské volby.

Výsledky senátních voleb ve zbývajících 26 obvodech se ve sbírce objeví až za týden poté, co bude o nadcházejícím víkendu dokončeno obměňování horní komory. V jejich případě by lhůta pro zpochybnění u soudu měla trvat od 14. do 23. října.