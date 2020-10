Výsledky voleb jsou pro STAN obrovský úspěch, raduje se Rakušan. Opozice je dle Fialy silnější

"Ukázalo se, že demokratická opozice má většinu a to je velká, podstatná a nadějná zpráva z těchto voleb," řekl Fiala. Příští rok ve sněmovních volbách tak podle něj budou moci voliči udělat politickou změnu. "Pokud udržíme úspěšnou spolupráci z těchto voleb i pro volby sněmovní, tak to bude znamenat, že dokážeme odstavit hnutí ANO od vlády a vyměnit vládu České republice," doplnil.

Podle Fialy je zjevné, že sázka na koalice se jednoznačně vyplatila. "Postavili jsme konzervativně-liberální koalice, které se v naprosté většině případů osvědčily a významně jsme snížili náskok hnutí ANO," řekl Fiala.

Fiala doplnil, že z voleb vyplynulo nejen oslabení hnutí ANO, ale prohra celého vládního tábora. "Když se podíváte na ty výsledky, tak liberální a konzervativní politické síly tyto volby jasně vyhrály a s tím budeme pracovat," odpověděl předseda na dotaz, zda hodlá oslabení vládních stran využít například k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě.

"Já nevím, jak se zachová ta levicově-populistická většina v Poslanecké sněmovně, která nadále trvá na tom, že ty křesla tam má. Ale vím jedno, lidé mají obrovskou šanci dotáhnout tuto změnu s námi v čele příští rok, při parlamentních volbách," dodal Fiala.

Gratuluji všem našim krajským lídrům a senátním kandidátům k výsledkům v krajských a senátních volbách. ODS a její partneři výrazně posílili, udělali jsme výrazný krok ke změně. Dokončíme ji příští rok✌️. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 3, 2020

ODS se podle něj nyní musí soustředit na druhé kolo senátních voleb a vyjednávání o koalicích v krajích. ODS bude preferovat v koalicích středopravé strany, usilovat bude i o několik postů hejtmanů. Bude také doufat, že ODS udrží pozici předsedu Senátu, kterou nyní zastává Miloš Vystrčil.

Podle Vystrčila strana uspěla i v senátních volbách. "Volby se konaly v celkem 27 senátních obvodech a v 16 případech zvítězili kandidáti buď podporovaní ODS, nebo kandidáti, kteří byli v koalici, jejíž součástí byla ODS nebo kandidáti, kteří kandidovali přímo za ODS," řekl Vystrčil. "Samozřejmě si uvědomujeme, že je před námi druhé kolo voleb, já chci zdůraznit, že na začátku druhého kola mají oba kandidáti nula hlasů, proto prosím, ti, co jste byli volit v prvním kole, přijďte volit i v kole druhém," dodal předseda Senátu.

Místopředseda strany Martin Kupka ocenil letošní volební účasti přes rizika spojená s epidemií koronaviru. "Je velmi dobrou zprávou pro celou Českou republiku, že přesto, že to bylo letos náročnější, tak volební účast v krajských volbách byla dokonce vyšší než před čtyřmi lety," řekl. Ke krajským volbám přišlo letos 37,9 procenta voličů. Před čtyřmi lety volilo 34,6 procenta lidí.

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) zaznamenalo dnes obrovský úspěch a volby ukázaly, že vládnímu hnutí ANO se dá konkurovat. Na tiskové konferenci to dnes řekl šéf STAN Vít Rakušan. Podle něj demokratická opozice posílila.

"Máme mnoho důvodů k tomu, abychom ten dnešní den pro hnutí STAN, ale i pro Českou republiku chápali jako úspěšný. Jako začátek odrazu k tomu, že změna v České republice možná je. A ona přijde," uvedl Rakušan. Výsledek je podle něj obrovský úspěch.

Rakušan podotkl, že Starostové budou mít po volbách v krajských zastupitelstvech 93 křesel místo dosavadních 56. Hnutí zvítězilo v Libereckém a Středočeském, ve spolupráci s dalšími stranami v Královéhradeckém kraji. Čtyři senátoři, kteří obhajují mandát, postoupili do druhého kola. V něm je i dalších sedm kandidátů STAN. Hnutí podporuje také další kandidující.

Díky moc za všechny vaše hlasy, vyhráli jsme ve 3 krajích, včetně “mého” Středočeského.

Uspělo 11 našich senátních kandidátů a 3 koaliční.

Je to vaše zásluha, nezklameme #díky pic.twitter.com/Mac3gp9ItH — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 3, 2020

Hnutí STAN se podle svého šéfa stalo nečekaně hlavním vyzyvatelem vládního hnutí ANO. "Hnutí ANO sice opticky zvítězilo ve většině krajů ČR, ale dívejme se na výsledky dál, dívejme se, jak demokratická opozice posílila, dívejme se na to, že to vítězství v mnoha krajích nebylo nijak závratné. Ve většině krajů se ukázalo, že většina občanů a voličů prostě hnutí ANO nevěří," řekl Rakušan.

Starostové získali v Libereckém kraji 38 procent hlasů. Dosavadního hejtmana a lídra kandidátky Martina Půtu, který dorazil na tiskovou konferenci později, přivítal Rakušan zvoláním: "Vítej, zlatý hattricku". Půta řekl, že pro hnutí hlasovalo v Libereckém kraji přes 50.000 lidí. "Je to největší počet voličů, který někdy hlasoval v Libereckém kraji pro vítěznou stranu," uvedl.

Podle Rakušana povzbuzením pro STAN k další spolupráci stran je i koaliční výsledek s Piráty v Olomouckém kraji a s ODS v Královéhradeckém kraji. Šéf STAN řekl, že bude rád, když jeho hnutí s vládním ANO do krajských koalic nepůjde. Odpoledne uvedl, že ve Středočeském kraji by za přirozené partnery Starostů považoval ODS a Piráty. ANO ve středních Čechách skončilo třetí.

"Prostě hnutí ANO si nezaslouží být vládním subjektem ve Středočeském kraji. Budu moc rád, když středočeští vyjednavači domluví takovou koalici, kde ANO skončí a vyzkouší si opoziční roli," dodal Rakušan.

Středočeská jednička kandidátky Petra Pecková zmínila, že už před volbami Starostové říkali, že budou spolupracovat s ODS, Piráty a TOP 09. "Věřím, že povolební vyjednávání budou korektní. Nebudu říkat, jak budou probíhat. Nejdříve budeme jednat s partnery, teprve potom to budeme sdělovat do médií. Nebudeme si přes média vzkazovat a tlačit se do kouta," řekla Pecková.

Za enormní úspěch Rakušan označil výsledek prvního kola senátních voleb. Senátorem už v prvním kole se stal starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart (za STAN). "Máme asi 12 kandidátů ve druhém kole. V podstatě největší počet. Předpokládám, že náš klub velmi poroste," řekl předseda senátorského klubu STAN Petr Holeček.

Na tiskovou konferenci dorazila i kandidátka na senátorku Miroslava Němcová (ODS), kterou Starostové podporují. Němcová požádala voliče, aby přišli volit i za týden v druhém kole.