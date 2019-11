"Hlasy pro změnu nesmějí propadnout, hlasy středopravých voličů nesmějí propadnout. Ve volbách 2021 dosáhneme změny," reagoval na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

"Je třeba, aby se politické strany otevřely všem, které zajímá veřejný život a chtějí se na politice aktivně podílet. Bez silných politických stran není možné zdravou demokracii zachovat. Podporuji změnu volebního systému, aby byl vůči občanům spravedlivý a volební hlas každého voliče měl stejnou váhu. Nyní je volič menší politické strany diskriminován," uvedl Pospíšil s tím, že se zasadí o to, aby se demokratické strany pokusily o společný projekt.

"Z nejracionálnější považuji výzvu, která směřuje ke změně volebního systému, v čemž jsme už něco udělali. Skoro dva roky leží u Ústavního soudu podnět KDU-ČSL na změnu volebního systému," řekl ČTK předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Racionalitu podle něj má i spojování menších koalic. "My se o to od června snažíme. Jak říkal mluvčí Milionu chvilek do roka a do dne, tak do roka a do dne by mělo být jasné, v jakém formátu budeme kandidovat do sněmovních voleb," doplnil.

Lídr KDU-ČSL Marek Výborný ČTK řekl, že o koaliční spolupráci se jeho strana snaží už při přípravě nadcházejících krajských voleb. "Určitě je to věc, kterou řešíme teď a samozřejmě dlouhodobě diskutujeme i o postupu po krajských volbách," uvedl. Připomenul, že lidovci podali novelu volebního zákona s návrhem čistého poměrného systému tak, aby zmizel nepoměr ve váze voličského hlasu.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš čeká, jak dopadnou koalice skládané před krajskými volbami. Možnosti vidí v případné spolupráci hnutí STAN a TOP 09 či lidovců a ODS, přičemž velkou roli hraje obliba těchto stran v regionech. "Znám spoustu lidí, kteří by v případě, že by Piráti šli do nějaké větší koalice, Pirátskou stranu nevolili. Zvykli si, že nemusí volit menší zlo. Prostě volí toho, jehož program je atraktivní," řekl.

Zdůraznil, že základem by měla být změna volebního systému. Za důležitou pokládá Bartoš výzvu, aby se strany více otevřely. "I politika se dělá odspodu," uvedl s tím, že Piráti mají o několik tisíc víc spolupracujících než členů.

I podle předsedy ODS Fialy z Letné hlavně zaznělo, že lidé mají být aktivní. "Je potřeba, aby lidé nedávali ruce pryč od politických stran, naopak, mají se o ně starat, politické strany demokracie potřebuje," uvedl na twitteru k výzvě ohledně koalic se jasně nevyjádřil.