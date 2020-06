Pietní akt doprovázel zvukový záznam výroků ze soudního procesu s Miladou Horákovou a dalšími obžalovanými. Zazněla například řeč tehdejšího prokurátora Josefa Urválka a slova soudce, když vynášel rozsudek smrti.

Senát si vyvěšením černé vlajky připomíná 70 let od popravy doktorky práv Milady Horákové - statečné české političky, odbojářky a obhájkyně práv žen, která se dokázala postavit nacistům i komunistům. „Ptáci už se probouzejí - začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou..." pic.twitter.com/9MRBd5c1jg — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) June 26, 2020

"Ona vlastně obětovala svůj život za pravdu, poctivost a spravedlnost," řekl Vystrčil novinářům k památce Milady Horákové. "My si připomínáme zrůdnost komunistického režimu jako celku a těch popravených bylo téměř 250," uvedl. Řekl také, že současná KSČM se dostatečně nedistancovala od toho, co se stalo v 50. letech. "Ještě smutnější je, že tato komunistická strana dneska podporuje současnou vládu," dodal.

"Důležité je připomínat si oběti komunismu i z toho důvodu, aby se už totalita neopakovala," řekl předseda ODS a místopředseda Sněmovny Fiala. "Komunistický režim je zločinný režim všude na světě a je potřeba si to připomínat," řekl novinářům. Také on poukázal na to, že o podporu nynější KSČM se opírá současná vláda.

Političku popravenou komunistickým režimem dnes připomněla projekce portrétu Horákové na budovu sídla Komunistické strany Čech a Moravy v centru Prahy. Konala se od půlnoci do 05:35, tedy v době, kdy se Horáková před desítkami let připravovala na smrt a psala poslední dopis svým nejbližším.

Podle Paměti národa za komunistického režimu od roku 1948 do roku 1989 bylo spácháno 248 justičních vražd. Dalších 282 lidí zahynulo při pokusu o přechod hranice a nejméně 7000 ve věznicích.