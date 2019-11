Vždyť to nejsou děti. Víte koho nám Řecko pošle? Kvůli přijetí uprchlíků bylo v České televizi veselo

Řecko v září požádalo, aby Česko přijalo 40 dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Iniciativa Češi pomáhají proto vypracovala seznam zhruba dvou stovek rodin, které by byly ochotny přijmout dětské uprchlíky z řeckých táborů.

Tuto myšlenku podporují i někteří politici, potažmo strany. Jiní se ale zuby nehty brání tomu, že by Česko mělo přijmout jakéhokoliv uprchlíka, včetně dětí.

Veselý ale v České televizi upozornil, že Řecko ve skutečnosti nemá malé děti bez doprovodu, které by mohla Česká republika přijmout. Podle něj se ve skutečnosti bavíme o mladistvých.

"Nezletilá osoba je mladší patnácti let, pak je to osoba mladistvá. Řekové uvedli, že o děti mladší čtrnácti let se samozřejmě postarají a že malé děti už dávno zařadili do rodin. My se zjevně bavíme o dětech, které jsou starší patnácti let. To už nejsou děti, to jsou mladiství," upozornil Veselý.

"Chápu lidi, kteří se podívají na uprchlický tábor a tam vidí hromadu malinkých dětí, ale ty tam nejsou bez doprovodu dospělé osoby. Když Řecko řekne, že dalo do rodin malé děti a ty rodiny to nezvládají, tak jsme schopni je přijmout," dodal.

Řecko žádá evropské země, aby přijaly 2500 dětí. Podle Veselého ale tento počet není tak úplně pravdivý. OSN totiž tvrdí, že Řecko má 4300 osob mladších osmnácti let bez doprovodu rodičů, ale mladších než patnáct let jich je z toho jen 7,5 procenta.

Vadí mu také, že Řekové navrhují kvóty, kdo má kolik přijmout, ale nejsou schopní říct, kdo to je. "Jan Hamáček mluví o tom, že to jsou nějací sedmnáctiletí lidé, kteří nemají nárok na azyl," dodal.

Následně dodal, že podle jeho informací pochází tito mladí lidé převážně z Afghánistánu a Pákistánu. "Naší povinností není přijmout kohokoliv, o koho nás Řecko požádá. Když řeknou, že mají pětinásobného vraha a teroristu, máme ho přijmout? Nemáme," doplnil.