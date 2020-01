Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v materiálech na svých webových stránkách očekává vybudování tohoto úseku v roce 2025.

"To nejdůležitější z našich bilaterálních vztahů je, abychom konečně se propojili dálnicemi, které jsme zapomněli trochu stavět, takže se to snažíme dohnat," řekl Babiš. Podle něj zamíří do Vídně ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) a představitelé ŘSD, aby projednali detaily dálničního propojení a načasování otevření přeshraničních úseků.

Také Kurz označil vybudování dálnic za významný počin pro posílení vzájemných vztahů. "Je to také další krok ke sjednocené Evropě, která již nemá žádnou železnou oponu a rozdělení mezi východem a západem," řekl kancléř.

Babíš očekává, že Česko dokáže rychleji vybudovat spojení na Linec. Na dálnici D3 se nyní staví obchvat Českých Budějovic, v přípravě jsou navazující úseky k hranicím. Premiér nicméně připustil, že ještě bude nějakou dobu trvat, než se podaří dokončit středočeský úsek D3. ŘSD neočekává zahájení stavby dřív než v roce 2024. Na rakouské straně hranice je dálnice z Lince z velké části hotová, chybí několik kilometrů před hranicemi.

U propojení Vídně s Brnem Rakousko loni dokončilo poslední úsek dálnice A5 k hranicím. Navazující česká dálnice D52 se však nestaví a Babiš dnes řekl, že neočekává její dokončení dříve než u D3. Premiér také kritizoval volbu trasy, podle něj by bylo vhodnější, kdyby česká dálnice vedla přes Břeclav místo přes Mikulov.