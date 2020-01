Z vlády přichází jasný názor: Česko má přijmout uprchlíky. Hrozí, že z nich budou teroristé

Ministr vnitra Jan Hamáček v neděli oznámil, že Česko desítky dětských migrantů z Řecka nepřijme. Atény podle něj odmítly poskytnout seznam konkrétních dětí. Hamáček proto označil jejich přijetí za bezpečnostní riziko.

"Já jsem od začátku zastával názor, že pokud máme české rodiny, které jsou schopné postarat se o nezletilé děti, měli bychom jim to umožnit. Je ale otázkou, jestli osoby, které bychom přijímali, by s tím souhlasily," uvedl Petříček.

"Podle informací, které mám od velvyslance, se skutečně jedná o jedince, o které by se muselo pečovat jinak, nemohli by být v rodinách," dodal v České televizi záhadně Petříček.

Mělo by to ale své výhody. Přijetí desítek nezletilých migrantů by nám totiž pomohlo vylepšit obraz Česka v zahraničí a zlepšilo by nám to vyjednávací pozici v rámci EU.

Ministr se také obává, že pobyt v uprchlických táborech může nezletilým uškodit. Hrozí podle něj možná radikalizace. "Nezletilí tam prožívají něco, co si neumíme představit. Podle mých informací a podle informací Rady Evropy jsou vystaveni třeba sexuálnímu násilí," uvedl.

Chtěl by jim proto nabídnout lepší perspektivu, alespoň na tu dobu, po kterou nebude možné je vrátit do zemí původu. S dalšími členy pražské ČSSD proto chce věnovat na pomoc uprchlickému táboru Moria 20 tisíc korun.