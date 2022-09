Za pražskou koalici Spolu bude vyjednávat tým, vede jej Svoboda

Koaliční tým byl sestaven na základě koaliční smlouvy. Kromě Svobody v něm je ještě předseda pražské ODS a poslanec Marek Benda a místopředseda celostátní ODS a pražský zastupitel Zdeněk Zajíček. Jednání se zúčastní předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil a místopředseda a místostarosta Prahy 4 Michal Hroza (TOP 09). Za KDU-ČSL byl zvolen pražský předseda Tomáš Kaplan a pražský zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL).

Zastupitelé Spolu dnes vybrali rovněž předsedu magistrátního klubu Spolu, kterým je Zajíček. Místopředsedy jsou Pospíšil a Wolf. Členové klubu rovněž rozhodli o tom, že v koaličním jednání nejprve osloví strany, se kterými jsou v koalici na celostátní úrovni, tedy Piráty a STAN. "Poté se budou hledat programové průniky i s dalšími politickými subjekty," uvedla Mottlová.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu pro Prahu, získala 19 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šestá je SPD se třemi mandáty. Voleb se zúčastnilo 43,91 procenta voličů.

Spolu a STAN se poprvé sešly při povolebním jednání, diskutovaly o programu

V povolebním jednání o koalici na pražském magistrátu se dnes poprvé sešli zástupci vítězné koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se STAN. Diskutovali především o programových shodách. ČTK to dnes řekli předseda zastupitelů ODS a člen vyjednávacího týmu Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) a dosluhující náměstek primátora a lídr STAN Petr Hlaváček (za STAN). Zástupci Spolu řekli, že chtějí jednat o koalici na půdorysu té vládní, tedy se STAN a Piráty. STAN dnes na schůzce přednesl záměr přizvat ke koaličním jednáním hnutí Praha Sobě. Spolu to nyní považuje za zbytečné.

Komunální volby v metropoli vyhrála koalice Spolu před ANO. Piráti vedení dosluhujícím primátorem Zdeňkem Hřibem skončili třetí, Praha Sobě skončila čtvrtá, pátý STAN a šestá SPD.

"Tak, jak jsme avizovali, sešli jsme se s našimi nejbližšími partnery a setkali se se zástupci STAN. Jednání bylo vstřícné a věcné a konstatovali jsme, že jsme si programově blízko. Slíbili jsme si, že v jednáních budeme nadále pokračovat," řekl Zajíček. Programové průniky prý oba subjekty mají například v představě o územním rozvoji nebo způsobu řízení města.

"Vyslechli jsme jejich (Spolu) názor na další jednání a další schůzku máme ve čtvrtek. Bavili jsme se o budoucím uspořádání s tím, že my jsme jim sdělili, že preferujeme širokou koalici demokratických stran. Samozřejmě ale vnímáme, že jednání vede Spolu jako vítěz voleb," řekl Hlaváček.

To podle Hlaváčka znamená, že by do koalice sestavené na půdorysu vládní koalice bylo přibráno hnutí Praha Sobě. Zástupci STAN podle něj přizvání Prahy Sobě do koalice na jednání se Spolu doporučili. Z jejich strany ale jde pouze o doporučení, neboť si STAN podle Hlaváčka uvědomuje, že je nejmenším potenciálním koaličním subjektem.

Zajíček ČTK řekl, že pro Spolu je primární koalice na půdorysu té vládní. O možnosti přizvat Prahu Sobě je podle něj možné se začít bavit teprve ve chvíli, že by se domluvily Spolu, STAN a Piráti. Navíc by podle něj muselo být nejdříve vyjasněno, jak by spolupráce vypadala a zda by dávala smysl. Lídr Spolu, poslanec a bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS), tuto možnost označil za nezvyklý a žertovný nápad, který nemá věcný smysl.

Naopak záměr přizvat Prahu Sobě podporují podle odpoledního vyjádření primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) pro ČTK zastupitelé Pirátů. Také oni o této možnosti chtějí se Spolu hovořit.