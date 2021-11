Za účelem kompenzací by podle budoucí vlády měl vzniknout covid fond

Pro budoucí vládu je podle Kupky důležité, aby zajistila efektivní a rozumná kompenzační opatření, která začnou rychle fungovat. Mezi střednědobá opatření, která by měla být účinná od konce letošního roku do závěru prvního čtvrtletí roku příštího, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) zařadila kompenzační schémata pro podnikatele, kulturní sféru, pokud jejich činnost omezí vládní nařízení. U zaměstnanců se chce zaměřit na situace, kdy čerpají nemocenskou nebo se starají o člena rodiny.

Do dlouhodobých opatření, která by měla být na příští a přespříští rok, zařadila vznik covid fondu. Z něho by mělo být podle Kupky možné čerpat peníze na pomoc podnikatelům, respektive ekonomice.

Odstupující kabinet v pondělí rozhodl, že z důvodu zpřísnění protiepidemických opatření obnoví některé programy pomoci. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypíše nové výzvy u dotačních titulů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Odhaduje, že na ně bude potřeba 12 miliard korun. Ministerstvo financí znovu otevře pro živnostníky kompenzační bonus. Ministerstvo práce chystá návrh na obnovení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, konkrétně příspěvku B.

Kandidát na ministra průmyslu Věslav Michalik (STAN) ČTK minulý týden sdělil, že pomoc podnikatelům je nutné dobře zvážit. Upozornil na to, že vzhledem ke schodkovému hospodaření bude jakákoliv podpora financována dalším dluhem.