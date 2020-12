Začne platit nový zákon: Za vícenásobné hlasování v evropských volbách bude pokuta

Hlasovat dvakrát v evropských volbách by mohli podle ministerstva vnitra například lidé s dvojím občanstvím, tedy například Češi, kteří jsou zároveň občany jiného členského státu EU. Kvůli tom jsou automaticky zapsáni v seznamech voličů obou členských států, uvedlo vnitro. Nevyloučilo ani možnost vícečetného hlasování kvůli pochybení volebních komisí.

Nová úprava doplňuje dosavadní zákon o evropských volbách, který umožňuje postihnout situace, pokud by volič požádal o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň v Česku. Za to hrozí pokuta až 5000 korun.

Dvojímu hlasování pomáhá zabránit také výměna informací o tom, kteří voliči jsou zapsáni ve voličských seznamech státu EU, jehož nejsou občany. Unijní státy si mají tyto údaje vyměnit nejpozději 26 dní před volbami.