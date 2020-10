Žadatelé o dotace budou muset uvádět skutečné majitele, Piráti uspěli s "přílepkem" k novele

Změna rozpočtových pravidel podle pirátského poslance Františka Navrkala zavede povinnost zjistit skutečného majitele o dotaci či veřejnou podporu. Poskytovatel dotace ji zjistí buď z evidence skutečných majitelů, nebo si ji v případě zahraničního vlastníka nechá doložit. "Není-li možné skutečné majitele identifikovat, pak není možné veřejnou podporu poskytnout," uvedl Navrkal.

Právě jsme prosadili udělování dotací jen firmám se známými vlastníky. Stát bude moci nově odstoupit od smluv s podniky, které mají v evidenci nesprávné údaje. Díky poslanci @NavrkalF za přípravu skvělých návrhů! — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) October 1, 2020

Poslanec uspěl také s návrhem umožnit zadavateli veřejné zakázky odstoupení od smlouvy uzavřené s dodavatelem v případě, kdy dodavatel uvede v evidenci skutečných majitelů nepřesné či nepravdivé údaje.

V případě hazardních her předloha zpřesňuje úpravu rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a také výkaznictví v hazardních hrách. Dále mění podmínky u zásahů do zařízení, prostřednictvím kterých jsou provozovány hazardní hry. Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík neprosadil zrušení pasáže, která ukládá poskytovatelům internetového připojení zakázat přístup na weby uvedené ministerstvem financí na seznamu nepovolených internetových her. Podle poslance je toto ustanovení cenzurní.

Poslankyně STAN Věra Kovářová neuspěla s návrhem, aby za politicky exponované osoby pro účely zákona proti praní špinavých peněz nebyli považováni zastupitelé malých obcí.

Centrální evidence účtů, kterou novela upravuje, je spravována Českou národní bankou. Databáze obsahuje všechny účty, které vedou české banky a záložny svým klientům. Cílem evidence je boj s daňovými úniky a financováním terorismu. Databáze neobsahuje informace o zůstatcích na účtech.