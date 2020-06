Zákon, který nahrává Babišovi? STAN a Piráti navrhli změnu, podezřelá výjimka má zmizet

Podle předlohy by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Podle kritiků mu ustanovení nahrává ve chvíli, kdy jeho střet zájmů řeší unijní orgány. Vláda novelu schválila 1. června hlasy ANO. Ministři za ČSSD se hlasování zdrželi, protože výjimka pro svěřenské fondy podle nich překračuje rámec příslušné evropské směrnice.

Rakušan novinářům řekl, že vláda předvedla kreativitu, kterou po ní unijní legislativa nevyžadovala. "Je to tak průhledné, až to hezké není. Máme premiéra, který má majetek ve svěřenských fondech a ty dostanou výjimku ze zákona? Já nevím, kde je větší důkaz o střetu zájmů," podotkl.

Vláda využila legislativní kreativity, i přes upozornění opozice v návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů ponechala zbytečnou výjimku. Můžeme předjímat, že důvodem jsou výhody pro současného premiéra. Proto jsme ve spolupráci s @PiratskaStrana připravili pozměňovací návrhy. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 17, 2020

Šéf Pirátů Ivan Bartoš dodal, že podle současného znění předpisu by Babiš nebyl majitelem Agrofertu, takže by jeho firmy mohly usilovat o veřejné zakázky a pobírat dotace, o kterých by jako premiér mohl rozhodovat.

První pozměňovací návrh by výjimku vypustil. "Tedy i svěřenské fondy budou mít ty samé podmínky jako ostatní právnické osoby, i tady bude povinnost uvádět skutečného majitele," uvedl Rakušan. Podle druhého návrhu by v ministerské evidenci měla být dostupná i informace o struktuře vztahů. "Někdy bývají složité, těžko dohledatelné, ale my myslíme, že máme mít svobodný přístup k informacím, dostat se i k tomu, jak vypadá ta složitá zamotaná struktura," řekl.

Podporu změnám přislíbila i KDU-ČSL, lídři STAN a Pirátů ale připustili, že budou potřebovat hlasy i od dalších stran. Diskutovat o podpoře chtějí i s vládními sociálními demokraty.

Ustanovení ohledně svěřenských fondů kritizují vedle opozice například i Rekonstrukce státu a Transparency International (TI). Podle ministerstva spravedlnosti se ale jedná čistě o zákon, který do českého práva přenese požadavky unijní směrnice proti praní peněz či financování terorismu. I bez kritizované výjimky by podle resortu byl výklad předpisu stejný. Babiš označil za nesmysl, že by kabinet zákon schválil proto, aby mu pomohl.

Babiš nařčení ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost. Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš ve střetu zájmů je. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.