Žaloba na Zemana? Podle ČSSD telefonní seznam hříchů prezidenta. Hádky gradují

Šéf KSČM Vojtěch Filip zopakoval, že komunisté iniciativu Senátu nepodpoří. Naopak podle místopředsedy STAN Jana Farského je žaloba jedinou brzdou, aby prezident neválcoval parlamentní demokracii.

Valachová označila žalobu za telefonní seznam hříchů prezidenta. "Ústavní žaloba není prostředek pro soutěžení na politickém kolbišti," řekla. Jde podle ní o poslední možnost, pokud je vyčerpána politická komunikace. Zeman se podle sociálních demokratů zachoval protiústavně jen v případě, když otálel s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka a nechtěl jeho nástupcem jmenovat Michala Šmardu (oba ČSSD). Podíl ale na tom má podle nich i premiér Andrej Babiš (ANO).

ČSSD by podle Valachové byla pro žalobu, pokud by obsahovala jeden skutek. Poslankyně uvedla, že menší vládní strana se bude snažit prosadit zpřesnění kompetencí politických aktérů v ústavě ještě v tomto volebním období.

Fiala připomněl, že jde o senátní, nikoli sněmovní žalobu a Sněmovna by v těchto případech měla být jen pojistkou demokratického systému. Je přesvědčen o tom, že v tomto případě by dolní komora měla umožnit, aby žalobu posoudil Ústavní soud. "Máme tu Ústavní soud, kterému můžeme věřit, že dokáže to, co připravili senátoři, posoudit," řekl. Fiala poukazoval na to, že ODS by dala přednost žalobě s jedním skutkem, měla by podle něho větší šanci. ODS ale senátní žalobu podpoří, protože chce chránit parlamentní demokracii a ústavní pravidla, dodal.

Poslancům jsem dnes připomněl, že nerozhodujeme o tom, zda prezident porušil, nebo neporušil Ústavu, ale o tom, zda se těmito podezřeními smí zabývat Ústavní soud. Budu hlasovat pro to, abychom to umožnili. — Petr Fiala (@P_Fiala) September 26, 2019

Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že žaloba senátorů není textem, který by Sněmovna měla posunout k Ústavnímu soudu. Žalobu by jako advokát nechtěl před Ústavním soudem zastupovat, protože by se za její obsah musel stydět. Domnívá se, že by se spíše sněmovní komise pro ústavu měla zabývat vymezením pravomocí mezi Senátem a Sněmovnou.

Farský je přesvědčen o tom, že podání ústavní žaloby je v zájmu Sněmovny. "Když tuto ústavní žalobu zamítnete, tak vzkazujete prezidentovi: Dělejte si po volbách, co chcete, jmenujte si (premiérem), koho chcete," řekl poslancům.

K podání žaloby potřebuje Senát souhlas třípětinové většiny poslanců. Už dopředu je zřejmé, že jej horní komora nezíská a žaloba se k Ústavnímu soudu nedostane. Koaliční kluby ANO a ČSSD, zákonodárci KSČM, kteří vládu tolerují, a opoziční SPD žalobu nepodpoří. Zbývající sněmovní strany dohromady dost hlasů nemají.