Zaměstnanci ambasády ČR navštíví řecké tábory s uprchlíky. Spor o přijetí sirotků trvá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) přislíbil, že zástupci české ambasády v Aténách navštíví řecké uprchlické tábory. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný, který s Petříčkem záležitost probíral telefonicky. Pokud by děti z tamních táborů úspěšně absolvovaly bezpečnostní prověrku, Česko by podle lidovců mělo vyjádřit solidaritu.