Zaorálek chce nového ředitele Památníku Lidice vybrat rychle. Bude jím historik Stehlík?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce co nejrychleji vybrat nového ředitele Památníku Lidice. Novinářům řekl, že je schopen rozhodnout do týdne, neví ale přesně, jaké jsou lhůty dané výběrový řízením. Historik Eduard Stehlík, který se do soutěže přihlásil, by podle ministra byl dobrým ředitelem. Zájemci o vedení památníku se mohli do soutěže hlásit do pátku, dnes by ministerstvo mělo oznámit, kolik se jich přihlásilo. Vedle Stehlíka má o funkci podle médií zájem historik Jiří Nenutil.