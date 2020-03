Zaorálek chystá balíček Záchrana kultury, nechce rušit investice

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo kultury neplánuje kvůli dopadu opatření proti koronaviru na kulturu rušit či odsouvat plánované investiční akce. Mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová na dotaz ČTK uvedla, že stát nesmí v době krize přestat investovat. Bylo by to proti smyslu všeho, co říká ministr Lubomír Zaorálek a co dělá vláda, uvedla. Na ministerstvu se připravuje balíček opatření s názvem Záchrana kultury.