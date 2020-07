ČSSD se nelíbí kritika z vlastních řad. Zaprodali stranu kvůli funkcím, zní z Ústí

Lídra sociální demokracie například vytočilo Andrtovo vystoupení v České televizi na konci června. "Příští rok jsou krajské volby, to je za dveřmi, a obáváme se, že několik našich představitelů prostě zaprodalo ty ideje, zaprodalo tu stranu kvůli několika dobře placeným funkcím,“ řekl tehdy šéf ústecké ČSSD. O dění v řadách tradiční levicové strany informoval server novinky.cz

Spory s prezidentem a bývalým předsedou sociálních demokratů Milošem Zemanem, který odmítl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury, nazval Andrt nedůstojnou fraškou. Na Ústecku je ČSSD v koalici pod taktovkou tamního hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM), SPD a SPO Zemanovci. Po volbách 2016 bylo vyřazeno ze hry hnutí ANO, s čímž se dost špatně smiřoval jeho předseda a současný český premiér Andrej Babiš.

Dvě kandidátky

Vedení ČSSD vyjádřilo nesouhlas s kandidátkou krajské sociální demokracie, která byla na Ústecku sestavená pod hlavičkou Lepšího severu, kde Andrt kandiduje. Ve čtvrtek pak přišla na řadu nová kandidátka, v níž figuruje bývalý ředitel litoměřické nemocnice Miroslav Jirásek.

Na čtvrtém místě se pak nachází politický podnikatel a favorit bývalého premiéra Jiřího Paroubka Petr Benda, který před třemi lety kandidoval na Liberecku do dolní komory za extremistickou Dělnickou stranu sociální spravedlnosti a figuroval i ve vyšetřování vraždy Romana Housky zastřeleného v listopadu 2013 Michalem Krnáčem.

V Ústeckém kraji bude ČSSD konkurovat její někdejší člen Jaroslav Foldyna známý svými sympatiemi k ruskému motorkářskému gangu Noční vlci, a to tentokrát pod taktovkou hnutí SPD.

Do veřejného prostoru se dále dostala informace, že bývalý český premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek je momentálně Hamáčkovým neformálním konzultantem. Ten nicméně i ve svém vyjádření pro server EuroZprávy.cz potvrdil, že se zatím nejedná o nic velkého.

"Myslím, že je to ještě předčasné o tom hovořit. Zatím jde jenom o nějaká naše setkávání s předsedou Hamáčkem i jinými funkcionáři sociální demokracie na neformální úrovni. Zda to to vyústí v nějakou delší spolupráci, ukáže až čas. Nic není vyloučeno," řekl redakci někdejší předseda vlády.