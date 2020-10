Záruky z programů COVID chce vláda prodloužit

Toto datum je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) stále "ve hře". Podle ministryně financí Aleny Schillerová (za ANO) čeká novelizace program COVID III. Kromě provozních výdajů by ho mohli podnikatelé využít i na investice. Ministři to dnes řekli na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Půjčky se státní zárukou COVID nebyly podle Havlíčka určeny jen na několik týdnů problémů a pro doplnění cash-flow. "Očekáváme, že firmy budou mít zájem na konci tohoto roku, v příštím roce. A do určité míry bude to jakási kocovina z toho covidu, která by se dala léčit právě docela elegantními záručními instrumenty," uvedl Havlíček. Minulý týden se podle něj uskutečnilo jednání s komisařskou Evropské komise Margrethe Vestagerovou, která mluví o prodloužení programů o půl roku. Podle Havlíčka bude ale ještě prostor k návrhu ČR o prodloužení na rok.

Celý rok by byl vhodný podle Schillerové, chystá se podle ní totiž novelizace programu COVID III. "Myslíme si, že teď přijde doba, kdy to možná firmy budou využívat na provozní úvěry. Plus jednáme o tom s Karlem Havlíčkem, bankami, že bychom to nějakou formou modifikovali na investiční. Třeba to nechali v rukou vlády, to ještě diskutujeme," řekla.

Programy COVID, kde za úvěry ručí Českomoravská záruční a rozvojová banka, se uskutečnily ve třech vlnách. Živnostníci a firmy s až 500 zaměstnanci stále mohou žádat o úvěry z COVID III. Kapacita programu je 500 miliard korun. Podle České národní banky (ČNB) u tohoto programu komerční banky k 18. září přijaly 4192 žádostí za zhruba 25,3 miliardy korun. Schváleno bylo k tomuto datu 1799 žádostí v objemu 10,7 miliardy korun, podnikatelé čerpali půjčky za 8,4 miliardy korun.

Dále funguje program pro velké exportně zaměřené společnosti COVID plus. Za půjčky v něm ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost. Podniky v něm prostřednictvím komerčních bank mohou získat úvěry od pěti milionů do dvou miliard korun. Podle ČNB v něm k 18. září bylo přijato 61 žádostí za zhruba 10,5 miliardy korun. Banky ke stejnému datu schválily 21 žádostí za čtyři miliardy korun. Firmy z programu dosud získaly 1,6 miliardy korun.

Evropská komise v březnu s ohledem na koronavirovou krizi přijala tzv. dočasný rámec, tedy uvolnění pravidel státní pomoci. Členským státům umožnil okamžitě podpořit ekonomiku. Jeho fungování bylo schváleno do prosince.