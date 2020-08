Zasedne Bezpečnostní rada státu: Bude řešit Bělorusko, situace je dle Petříčka vážná

V Bělorusku se už přes týden konají rozsáhlé protesty proti vládě autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, který podle oficiálních údajů v prezidentských volbách z 9. srpna získal přes 80 procent hlasů. Opozice i vlády mnoha zemí považují výsledky za zmanipulované.

Volby v Bělorusku nebyly ani svobodné, ani demokratické. Zákroky represivních složek jsou nepřijatelné. Nemůžeme před tím zavírat oči, proto jsme se dnes s kolegy v 🇪🇺 dohodli, že vznikne seznam lidí, kteří jsou za to zodpovědní. Na ně pak budou cílit sankce #FAC #Belarusprotests https://t.co/wLqS4VuSv3 — Tomáš Petříček (@TPetricek) August 14, 2020

"Situace je skutečně vážná. Naše pozice v tomto je jasná. Chceme silnou reakci Evropské unie, chceme pomoci zahájení dialogu a chceme také podpořit běloruskou veřejnost, občanskou společnost, která má právo podle našeho názoru říci si, jaká má být budoucnost Běloruska," uvedl Petříček. Na dnešní jednání kabinetu podle něj nebyla situace v Běloruska zařazena jako samostatný bod, nicméně není vyloučené, že vláda bude hovořit o aktuálním vývoji v zemi, dodal ministr.

Na dosud největší demonstraci v Bělorusku se v neděli sešlo podle odhadů až 200.000 lidí, do stávky vstoupily tisíce zaměstnanců státních podniků. Opoziční protikandidátka Svjatlana Cichanouská, jež podle oficiálních výsledků získala přes deset procent hlasů, z litevského exilu vzkázala, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa.

Ruský prezident Vladimir Putin po víkendovém dvojím telefonickém rozhovoru s Lukašenkem přislíbil poskytnout Bělorusku podporu s ochranou bezpečnosti. Evropská unie už oznámila, že chystá sankce vůči konkrétním představitelům země odpovědným za falšování voleb i násilí vůči demonstrantům. Petříček dnes Radiožurnálu řekl, že věří, že tento týden bude návrh sankcí představen členským státům Unie. Může podle něj jít o zákaz vstupu na území EU, zásah vůči majetku či penězům na území EU.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v neděli v České televizi řekl, že preferuje celoevropské sankce, pokud by ale jejich zavedení trvalo příliš dlouho, nevyloučil individuální akci České republiky. To dnes Radiožurnálu potvrdil i Petříček. Česko ale podle něj nemá příslušnou legislativu, jež by obsahovala sankční lidskoprávní mechanismus. Varianty by se ale našly, míní.