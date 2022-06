Zásobníky plynu jsou k dnešnímu dni plné zhruba z 54 procent

Umožní mimo jiné obchodníkům s plynem odebrat rezervovanou skladovací kapacitu, kterou nevyužívají. Hlavním důvodem, proč vláda k této změně zákona přistoupila, je zvýšení energetické bezpečnosti ČR, řekl Stanjura.

Stanjura dnes před poslanci zastoupil ministra průmyslu Jozefa Síkelu (za STAN), který je v izolaci. Stanjura připomněl, že poté, co ruská vojska vtrhla na Ukrajinu, nastala komplikovaná situace ohledně dodávek plynu z Ruska do států EU. Poukázal na to, že Česko je téměř ze 100 procent závislé na dodávkách ruského plynu. Přijetí zákona bude podle Stanjury znamenat, že k naplňování zásobníků nebude nutné využívat nouzový stav.

Stanjura dále informoval, že roční tuzemská spotřeba plynu loni představovala 9,4 miliardy metrů krychlových a z toho 2,5 miliardy spotřebovaly domácnosti. Podle Stanjury to tedy znamená, že pokud budou plné zásobníky, nebude problém se zásobováním domácností.

Také podle ministra Síkely mají úpravy zákona sloužit jako pojistka k plnění zásobníků. Na konec června chystá ministerstvo širší novelu energetického zákona, která zahrne například zjednodušení povolování budování obnovitelných zdrojů energie. "Rusko zneužívá energetiku jako zbraň pro to, aby odrazovalo evropské země závislé na jeho surovinách od podpory Ukrajiny," uvedl Síkela na ranní tiskové konferenci, ke které se připojil on-line. Je třeba zajistit dostatek plynu na zimu, což se podle něho zatím daří.

Projednávanou novelu budou poslanci schvalovat ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze. Jejím cílem je také zkrátit dobu režimu dodavatele poslední instance z nynějších šesti měsíců na polovinu. Hospodářský výbor doporučil v této novele změnit způsob řízení Energetického regulačního úřadu.

Místopředseda Sněmovny a někdejší ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) řekl, že hnutí ANO novelu podpoří. "Zákon podpoříme. Je to správný krok ve všech třech oblastech," řekl.