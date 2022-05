Zásoby plynu rychle rostou, zásobníky jsou naplněny ze 40 procent, uvedl Síkela

"V porovnání se spotřebou v předchozích letech by v případě zastavení dodávek z Ruska měly bez omezení spotřeby vydržet současné zásoby přinejmenším do konce léta, tedy do konce srpna. V případě omezování spotřeby i výrazně déle," popsal.

Stav naplněnosti zásobníků potvrdil při jiné interpelaci premiér Petr Fiala (ODS). "Dneska jsou zásobníky naplněny už ze 40 procent, a to je obrovský posun, a je to v minulosti nejvíc v tomto ročním období. Dosáhneme toho, že před nástupem zimní sezony budou naplněny zásobníky minimálně z 80 procent," řekl Fiala.

Podle Síkely jsou současné zásoby plynu víc než dvojnásobné proti loňsku. Tempo růstu zásob patří k nejvyšším v Evropě, uvedl. Síkela už ve středu uvedl, že dodávky do Česka jsou plynulé a zásobníky se plní tempem přes 25 milionů kubíků za den. To podle něj odpovídá přibližně dvojnásobku denní spotřeby v létě.Zastavení dodávek plynu přes ukrajinskou stanici Sochranovka podle něj nemá vliv na dodávky plynu do České republiky.

Dnes také uvedl, že jeho úřad je v kontaktu s obchodníky. Motivovat k naplňování zásobníků je chce mimo jiné prostřednictvím krizového opatření, které ministerstvo vydalo 28. dubna. Na jeho základě se konají první aukce, při nichž stát finančně podporuje ukládání plynu do zásobníků tak, aby obchodníkům vyrovnal mimo jiné cenový rozdíl mezi aktuální cenou a cenou podle termínovaných kontraktů. "Připravujeme i další opatření, která vliv státu na nakládání s plynem v tuzemských zásobnících ještě posílí," dodal ministr.