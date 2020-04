Zavřené hranice? Senátoři STAN chystají ústavní stížnost, přidají se Piráti

Senátor David Smojlak (za STAN) v úterý na twitteru uvedl, že žádná vláda nesmí lehkovážně zacházet se základními právy a svobodami a uzavírat hranice jen pouhým usnesením. K plošnému uzavření hranic není podle něj žádný důvod ani kvůli šíření nákazy a v Evropě nemá obdoby.

"Žádná vláda – tahle, ani příští – nesmí se svobodami svých občanů zacházet takhle lehkovážně," říká senátor našeho klubu @DavidSmoljak (@STANcz)

Začínáme v @SenatCZ sbírat podpisy pro podání ústavní stížnosti. pic.twitter.com/wtEDAywrGP — SenatSTANcz (@SenatSTANcz) April 21, 2020

"Vláda nesmí nadále zneužívat nouzový stav. Místo logických a efektivních opatření jsme svědky bezbřehých plošných zákazů. Uzavřené hranice pro vycestování našich občanů jsme měli naposledy za komunismu. Je to nejenom nesmyslné, ale také protiústavní. Vládní restrikce postrádá jakoukoliv logiku a není ani dostatečně odůvodněna. Proto podpořím připravovanou ústavní žalobu kolegy senátora Davida Smoljaka," uvedl dnes pirátský senátor Lukáš Wagenknecht.

Česká republika musí umožnit svým občanům vycestovat ze země. Pokud dodržíme platná opatření po návratu, včetně chytré karantény, musí mít naši občané možnost cestovat. Ústavní práva jsou posvátná. Proto se Piráti přidávají k ústavní stížnosti proti zákazu vycestování. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) April 22, 2020

Předseda STAN Rakušan novinářům řekl, že dnes ráno bylo pod stížností podepsáno deset senátorů, očekává, že se připojí i další. Podle něj mají občané na vycestování ústavní právo, které nelze omezit ani na základě krizového zákona. "Trváme na tom, že ani v tak krizové situaci, jako je nyní, nemůžou být porušována zásadní práva, ke kterým vycestování patří," řekl. "Vycestování nepředstavuje epidemiologické riziko v případě, že při návratu do České republiky bude povinná karanténa," dodal.

Naši senátoři @SenatSTANcz sbírají podpisy pro podnět Ústavnímu soudu, jehož předmětem bude neústavnost zákazu vycestovat z území České republiky. Toto opatření podle nás není v souladu s ústavním pořádkem České republikyhttps://t.co/WG5uNBWSaz https://t.co/eskVCJtQGP — Hnutí STAN (@STANcz) April 21, 2020

Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) Piráti také adresovali výzvu Asociace agentur pro dlouhodobé zahraniční pobyty, jež žádá výjimku pro studenty. "Při dodržení podmínek není důvod tyto vzdělávací pobyty omezovat. Vzdělání a zahraniční zkušenost bude důležitým pilířem vyvedení z krize," poznamenal předseda Pirátů Ivan Bartoš.

V úterý na tiskové konferenci před schůzí Sněmovny řekl, že pokud některé státy za určitých podmínek pustí lidi z jiných zemí na své území, měla by česká vláda povolit vycestovat z České republiky při dodržení určitých podmínek, například povinné karantény při návratu.

Kabinet cestování zakázal na základě krizového zákona. Někteří právníci zpochybňují ústavnost toho, že Češi podle vládního rozhodnutí nesmějí až na výjimky opustit republiku. Různá vládní nařízení, včetně zákazu vycestování, napadli u Ústavního soudu v uplynulých týdnech také individuální stěžovatelé. Ti se však na rozdíl od skupiny zákonodárců nemohou až na výjimky domáhat zrušení zákonů nebo předpisů.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí uvedl, že po skončení nouzového stavu je možné nadále omezit cestování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zdůraznil však, že by muselo jít o přiměřený krok. Ústavní právník Marek Antoš ale ČTK řekl, že zákaz vycestování, který by byl podložen zákonem o ochraně veřejného zdraví, by byl neústavní.