Zdroje blízké Hradu odhalují strategii Zemana vůči Babišovi. Kmenta prozradil pikantnosti

Ve svém článku se reportér Jaroslav Kmenta vrací do roku 2018, konkrétně do doby prezidentských voleb, kdy se napětí před vyhlášením výsledků dalo krájet. Miloš Zeman si nebyl ani zdaleka tak jist svou výhrou, jako tomu bylo v roce 2013, kdy porazil svého protivníka Karla Schwarzenberga. Po tom, co bylo již známo, že Miloš Zeman bude ve své prezidentské funkci i nadále pokračovat, stále nepřicházela slova gratulace z úst premiéra.

Nakonec podle Kmenty vytočil Babišovo číslo hradní mluvčí Jiří Ovčáček a předal ho prezidentovi se slovy: "Andrej volá, pane prezidente." V následujícím telefonickém rozhovoru mezi prezidentem a premiérem po gratulaci měla zaznít i slova: "Jo, tak ty mě zveš do Průhonic do restaurace? I s manželkami? Tak jo, to bychom mohli. A nemůže se stát, že si tam pro tebe zrovna přijde policie?“ Prezident to samozřejmě myslel jako vtip, zda to Andrej pochopil není známo.

Zeman a Babiš si mohou vzájemně děkovat k tomu, že jsou na svých postech právě díky tomu druhému. Nebýt Andreje Babiše a slov jeho hnutí ANO, které před druhým kolem voleb v roce 2018 nabádalo své příznivce k volbě Miloše Zemana, mohly volby dopadnout úplně jinak, a Zeman by již nezastával prezidentskou funkci. Jednalo se však ze strany premiéra o politickou podporu, nebo to byl spíše taktický krok?

Podle Kmenta totiž Andrej Babiš potřeboval prokázat tuto "službičku" Miloši Zemanovi z toho důvodu, aby měl budoucího prezidenta na své straně. Babiš už tehdy počítal s tím, že bude třeba, aby mu hlava státu v případě nesnází kryla záda. Vlastně potřeboval najít někoho, kdo mu udělí milost v případě zatčení. Což se povedlo. Tím ale příběh nekončí.

Zeman má v této hře zcela jasnou a dopředu promyšlenou strategii, která zahrnuje Andreje Babiše na postu premiéra. Je Andrejův triumf tedy ve skutečnosti prezidentský tah? Pan prezident je podle všeho velký politický hráč a Babiš je pouze figurka.

Taktika Miloše Zemana totiž spočívá v tom, že předseda vlády bude snadno ovladatelná figurka, která dosadí na důležité posty ty politiky, které si bude Zeman přát. Současný premiér tato kritéria hravě splňuje. Andrej Babiš je opravdu slabý a Zeman si tak díky němu může jít za svým. Do této nelichotivé pozice ho dostaly hned tři kauzy, které vyšetřovala policie, či jiné evropské kontrolní úřady.

Zeman i Babiš jsou si v mnoha věcech podobní, dokonce je oba nazval uvedený reportér egoisty a predátory. Zásadní ovšem je to, v čem se liší. Prezident Miloš Zeman si užívá fakt, že ho nepřátelé nenávidí, kdežto premiéra Andreje Babiše takovéto jednání ze strany jeho odpůrců mrzí. Dost možná Babiš čelí takové míře „haterů“ právě díky Zemanovi.

Nicméně „nebýt Andreje Babiše, nebyl by tu možná podruhé Miloš Zeman. Nebýt Miloše Zemana, možná by byl Andrej Babiš silnější a suverénnější. Nebo by už možná podlehl tlaku a politiku opustil,“ uvedl na závěr Kmenta.