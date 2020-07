Vondráček hájí Babiše ve věci střetu zájmů. Víme, že je obmyšlený, řekl

"Že je Andrej Babiš jediným zakladatelem svěřenských fondů, to víme. Že je osobou obmyšlenou, to víme a vyplývá to z veřejně přístupných majetkových přiznání,“ uvedl Vondráček v interview pro Český rozhlas Plus.

Podle informací serveru irozhlas.cz je ale Babiš jedinou osobou, která má ze spravovaného majetku zisk. Až skončí v politice, tak se mu jeho chemicko-potravinářský koncern urychleně vrátí do výlučného vlastnictví.

Předseda Sněmovny vyloučil, že by měl premiér vliv na svěřenské fondy, protože do těch mohou zasahovat výhradně jejich správci. "Neuplatňuje přímý vliv a právě takto je v českém právu konstruován svěřenský fond, podobně jako blind trusty v jiných zemích," nechal se slyšet.

"Já už opravdu nevím. Jediná možnost by pak byla Agrofert zcizit, prodat, a s tím zase nesouhlasím. Člověk, který chce vstoupit do politiky, by neměl být postaven před dilema, aby se nejdříve musel zbavit veškerého majetku,“ podotkl s poznámkou, že ANO je demokratickým hnutím, kde každý může svobodně vyjádřit svůj názor.

"Vždycky je možné, že se bude vedení měnit. Ale v tuto chvíli by bylo naprosto nesmyslné měnit kapitána vítězného týmu. To neudělá žádný trenér," konstatoval Vondráček.

Evropský parlament nemá právo kritizovat

Europoslanci v polovině června přijali rezoluci, podle níž Babiš jedná v rozporu s principem nezávislosti výkonu své funkce, neboť se podílí na rozhodování o dotacích EU a zároveň má pod palcem holding Agrofert.

"Parlament škodí hlavně sám sobě, když přijímá takováto politická prohlášení. Komentuje, zasahuje a vytváří politický nátlak na šetření orgánů činných v trestním řízení,“ kritizuje stěžoval si šéf dolní komory.

"Že je Evropský parlament znepokojen vlastnictvím českých médií několika osobami, to s kontrolou nemá nic společného,“ zpochybnil kontrolní funkci Evropského parlamentu.

O volbách rozhodnou jiná témata

Avizovaný odchod bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska vyvolává otázky, zda se díky němu podaří zformovat opozici do příštích parlamentních voleb, a zda v jeho důsledku ANO posílí nebo oslabí.

"Když se dva jednonozí spojí, ještě to neznamená, že mohou běhat,“ ironizoval Vondráček velké koalice opozičních stran.

Po avizovaném odchodu šéfa TOP 09 neočekává žádné zásadní změny. Spíš by ho zajímalo, jestli řady opozice doplní nějaká nová a v očích voličů důvěryhodná tvář, jelikož ta je mnohem důležitější než politický program.

"Už nejsme protestní hnutí, ale druhé volební období jsme součástí vlády. Ukážeme, co se nám povedlo, a jsou před námi nové výzvy,“ informoval místopředseda ANO, že se volby v roce 2021 budou nést v duchu zcela jiných témat než dříve.