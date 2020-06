Žebříček Forbes: Nejvlivnější ženou ČR je poprvé Schillerová, porazila Jourovou

Nejvlivnější ženou Česka je podle časopisu Forbes ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Do čela žebříčku se dostala poprvé a na prvním místě vystřídala loňskou vítězku eurokomisařku Věru Jourovou, která se letos umístila na druhém místě. Následuje pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která žebříček vedla řadu let před Jourovou. Forbes to dnes oznámil v tiskové zprávě.