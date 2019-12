"Po celé 20. století, to kruté století, obě země nikdy neměly možnost takhle dlouhou dobu společně sousedsky a přátelsky žít," řekl na úvod hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, který vzpomínkové setkání inicioval.

"Nyní se objevují různí věrozvěstové a říkají nám, že by byly zase dobré dráty na našich hranicích. Nenechme si kazit náladu a nenechme si toto přátelství narušit," uvedl Bernard. Dodal, že má hříšnou myšlenku, opět by si přál na hranicích dráty - železniční trakci z Prahy přes Plzeň do Mnichova. "Ty už nás nebudou rozdělovat, ale naopak naše přátelství posílí," dodal.

Ministr Tomáš Petříček si dnes s bavorským ministrem financí Albertem Fürackerem připomněl výročí přestřižení ostnatých drátů v Rozvadově. Na stejném místě před 30 lety zpečetil osud železné opony ministr Dienstbier, a otevřel tak Československu cestu zpět do Evropy.

Podle předsedy krajského sněmu Horní Falce Franze Löfflera by mělo poučení z historie pro všechny vést k uvědomění, že dnes můžeme žít společně vedle sebe. "I když dodnes mluvíme různými řečmi, tak si rozumíme lépe než kdykoliv předtím. Tehdejší události nám otevřely veliké šance, které obě země využily a staly se jedním z nejúspěšnějších regionů v Evropě," uvedl. Löffler také podpořil rychlou elektrifikovanou železniční trať z Prahy až do Mnichova.

Podle hornofalckého zástupce Axela Bartelta by dnešní okamžik nebyl možný bez odvahy a úsilí tehdejších ministrů zahraničí Německa i České republiky Hanse-Dietricha Genschera a Jiřího Dienstbiera, kteří přestřihli dráty železné opony, která od 50. let 20. století rozdělovala české a německé pohraničí.

"Jsem dnes nesmírně hrdý, že je tu mezi námi jeho syn Jiří Dienstbier (senátor za ČSSD). A mohou jen vyseknout poklonu jeho otci," uvedl.

Historickou událost v Nových Domcích připomíná památník. Dvě žulové desky symbolizující české a německé území ve vrchní části rozdělují ostnaté dráty. V prosinci 1993 ho odhalil Jiří Dienstbier starší, který zemřel v roce 2011 a Genscher o pět let později. Nežije ani tehdejší starosta Waidhausu, tehdejší rozvadovský starosta Jindřich Červený na dnešní akci byl. Žádná větší připomínka události z 23. prosince 1989 se podle místních při desátém ani 20. výročí pádu železné opony nekonala.