Zeman by odvolání Petříčka neoddaloval. Vláda by při nedůvěře měla dokončit období v demisi

Zeman připomněl, že podle koaliční smlouvy musí jmenování nebo odvolání sociálnědemokratických ministrů nejprve navrhnout Babišovi předseda ČSSD Jan Hamáček a teprve poté by ho Babiš navrhl prezidentovi.

"Pokud by k těmto změnám došlo, pak já nebudu ten, kdo by například oddaloval případné odvolání pana ministra Petříčka. Pan Birke jako skvělý starosta Náchoda bude vynikající ministr kultury," řekl prezident.

Poslanec Birke je podle Zemana mnohem zkušenější než starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (ČSSD), kterého Zeman v roce 2019 odmítl ministrem kultury jmenovat. Šmarda se nakonec nominace vzdal a novým šéfem resortu se stal Zaorálek. Ten dříve řídil i ministerstvo zahraničí.

Petříček v pátek neuspěl ve volbě předsedy ČSSD, v níž kandidoval proti Hamáčkovi. Hamáček poté uvedl, že žádnému ministrovi nedává "bianco šek" až do sněmovních voleb. Petříček novinářům řekl, že s vicepremiérem Hamáčkem nehovořil o spekulacích ohledně svého konce ve funkci. Dodal, že na funkci nelpí.

Zeman o změnu v čele diplomacie usiluje dlouhodobě. Petříček míní, že prezidentovi vadí kvůli upozorňování na bezpečnostní rizika tendru na stavbu bloku v Jaderné elektrárně Dukovany či odmítání očkování necertifikovanými ruskými či čínskými vakcínami.

V případě nedůvěry vládě by měla v demisi vládnout do voleb

Pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by prezident Miloš Zeman pro to, aby vládla až do podzimních voleb v demisi. Řekl to dnes serveru Blesk.cz v souvislosti s možností, že by komunisté přestali menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD tolerovat.

Zeman označil snahu některých komunistů vypovědět tzv. toleranční patent za legitimní, šest měsíců před volbami ji ale pokládá za zbytečnou. Pokud by ale Sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, není podle Zemana v ústavě stanovena doba, po kterou může kabinet v demisi vládnout. "Já bych se snažil v tomto případě přesvědčovat všechny parlamentní strany, aby vyčkaly do voleb s tím, že je zbytečné, abychom tady měli dvě vlády v krátkém časovém sledu," řekl. Stálo by to hodně peněz a vytvářelo by to zbytečný chaos a nestabilitu, dodal.

Toleranční dohodu uzavřely hnutí ANO a KSČM před třemi lety. Podle komunistů ale část dohody není naplňována. Vládu obviňují z toho, že neplní své sliby. Ústřední výbor během velikonočního hlasování drtivě odstoupení od toleranční dohody podpořil. Bylo proto zahájeno dohodovací řízení.